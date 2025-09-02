Скандал на "Лізі Сміху": Люленов ответил на злые шутки Поляковой

Скандал вокруг съемок "Ліги Сміху" набирает обороты. Иван Люленов подтвердил, что слышал от Оли Поляковой шутки, которые были для него оскорбительными.

Что сказал тренер "Ліги Сміху"

По словам Люленова, ситуация с шутками и высказываниями, которые возмущали, действительно была. И сам артист чувствовал обиду.

"Я не буду отрицать, все слышали эти фразы и видели агрессию в мою сторону. Могу сказать что для меня это оскорбительно. Были разные шутки, но когда люди это делают с любовью к тебе и действительно смешно я наоборот смеюсь и ни разу не обижался. А тут просто какая-то неприязнь ко мне", - сказал Иван.

При этом он отметил, что ксенофобия недопустима в украинском обществе. И сейчас, когда идет полномасштабная война, сказал Люленов, нужно объединяться.

"В Украине проживает большое количество иностранцев, которые выучили язык, живут здесь, работают и помогают ВСУ. Я не считаю уместным быть ксенофобом в современной Украине, которая стремится быть сильной и независимой. Сегодня время объединяться, а не устраивать ссоры, ведь мы хорошо знаем, кто наш настоящий враг, и это не мы сами", - подчеркнул артист.

Люленов ответил на злые шутки Поляковой (коллаж: РБК-Украина)

Скандал вокруг Поляковой - с чего все началось

Напомним, недавно стало известно, что певица возмутила поведением на съемках "Лізі Сміху". Она отметилась неуместными шутками о Люленове.

"Оля Полякова на съемках "Ліги Сміху" бросила ксенофобские шутки в сторону Ивана Люленова - рассказы очевидцев. По словам зрителей, во время записи артистка неоднократно акцентировала внимание на внешности Ивана, а во время номера "Маугли" вообще комментировала выступление фразами "что знала, что у Люленова родители не люди" и подчеркивала его молдавское происхождение", - сообщал "МУЗВАР".

Сама певица обвинения пока не комментировала.