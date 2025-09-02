ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Скандал на "Лізі Сміху": Люленов ответил на злые шутки Поляковой

Вторник 02 сентября 2025 11:39
UA EN RU
Скандал на "Лізі Сміху": Люленов ответил на злые шутки Поляковой Иван Люленов и Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Скандал вокруг съемок "Ліги Сміху" набирает обороты. Иван Люленов подтвердил, что слышал от Оли Поляковой шутки, которые были для него оскорбительными.

Комментарием от Ивана с РБК-Украина поделилась его пиарщица Юла.

Что сказал тренер "Ліги Сміху"

По словам Люленова, ситуация с шутками и высказываниями, которые возмущали, действительно была. И сам артист чувствовал обиду.

"Я не буду отрицать, все слышали эти фразы и видели агрессию в мою сторону. Могу сказать что для меня это оскорбительно. Были разные шутки, но когда люди это делают с любовью к тебе и действительно смешно я наоборот смеюсь и ни разу не обижался. А тут просто какая-то неприязнь ко мне", - сказал Иван.

При этом он отметил, что ксенофобия недопустима в украинском обществе. И сейчас, когда идет полномасштабная война, сказал Люленов, нужно объединяться.

"В Украине проживает большое количество иностранцев, которые выучили язык, живут здесь, работают и помогают ВСУ. Я не считаю уместным быть ксенофобом в современной Украине, которая стремится быть сильной и независимой. Сегодня время объединяться, а не устраивать ссоры, ведь мы хорошо знаем, кто наш настоящий враг, и это не мы сами", - подчеркнул артист.

Полякова потрапила у скандал через "ксенофобські" жарти про Люлєнова (відео)Люленов ответил на злые шутки Поляковой (коллаж: РБК-Украина)

Скандал вокруг Поляковой - с чего все началось

Напомним, недавно стало известно, что певица возмутила поведением на съемках "Лізі Сміху". Она отметилась неуместными шутками о Люленове.

"Оля Полякова на съемках "Ліги Сміху" бросила ксенофобские шутки в сторону Ивана Люленова - рассказы очевидцев. По словам зрителей, во время записи артистка неоднократно акцентировала внимание на внешности Ивана, а во время номера "Маугли" вообще комментировала выступление фразами "что знала, что у Люленова родители не люди" и подчеркивала его молдавское происхождение", - сообщал "МУЗВАР".

Сама певица обвинения пока не комментировала.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова Лига смеха Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком