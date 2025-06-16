Скандал з російськомовними піснями на концерті Сердючки: що кажуть у команді Данилка

Так, у команді артиста наголосили: жодної російської мови під час концерту не було.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті - полтавському суржику, що від першого дня було невід'ємною частиною цього образу", - заявили представники виконавця.

Щодо самих пісень, то, як пояснили в команді, Данилко не порушив мовного законодавства - автор має повне право виконувати свої треки тією мовою, якою вони були написані.

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Також представники Данилка нагадали про його чітку патріотичну позицію - він не тільки не виїжджав з України, а й активно підтримує наших захисників.

Через свою антивоєнну позицію співак отримав 50-річну заборону на в’їзд до Росії.

"Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла від перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті", - додали в команді знаменитості.

Що відомо про скандал навколо концерту Сердючки

13 червня у столиці відбувся концерт Вєрки Сердючки, під час якого пролунали старі хіти російською мовою.

Йдеться про пісні "Все будет хорошо" та "Дольче Габбана", які давно стали візитівкою його сценічного образу.

Це спричинило хвилю обурення в соцмережах - частина глядачів не зрозуміла, чому на четвертому році повномасштабної війни звучить мова ворога.

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Журналіст і телеведучий Віктор Дяченко звернувся зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Той не залишив заяву без відповіді.

"Виконання пісень російською є порушенням закону та зневагою до нашої держави", - заявив Кремінь і повідомив, що звернувся до поліції.

Правоохоронці вже зареєстрували провадження і зараз з’ясовують усі обставини інциденту.