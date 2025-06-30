Скандал з Сердючкою: в Росії плачуть, що Данилко не хоче "втекти" до них

Російський музичний продюсер Леонід Дзюник заявив, що український артист Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, нібито планує назавжди залишити Україну та навіть просити політичного притулку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дзюника виданню "АіФ".

Що кажуть про Сердючку в РФ

За словами Дзюника, Данилко "давно зрозумів", що в Україні "утворилася яма нереально великих розмірів", а "становище країни вкрай катастрофічне".

Продюсер переконаний, що "ще пара випадів на адресу Андрія, і він плюне на все і поїде з України".

Це твердження лунає на тлі публічних інцидентів, зокрема таких, як виконання Данилком пісень російською мовою на концерті під Києвом, через що розгорівся великий скандал.

При цьому Дзюник, який, здається, надто переймається долею українського артиста, висловив сумнів, що Данилко зможе перебратися до Росії.

"На жаль, у Росії є люди, які постійно вишукують якісь скелети, так би мовити, у шафі. Обов'язково знайдуться ті, хто буде Андрія постійно "колоти" та "кусати", - заявив продюсер, додавши, що "їхати до Росії, враховуючи чинний у країні закон про пропаганду ЛГБТ, Данилку зараз не з руки".

Додамо, що ці коментарі є частиною тривалої кампанії російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію України та її культурних діячів.

Замість того, щоб займатися власними проблемами, російські "експерти" вкотре намагаються "вангувати" майбутнє українських зірок, демонструючи повне нерозуміння реалій українського суспільства та його ставлення до своїх національних героїв, спортсменів, артистів тощо.

У РФ зробили дивну заяву про Данилка (скріншот)

Що Данилко говорить про росіян

Артист, який просто зі сцени співає "Раша, гудбай", прямо говорить про свою позицію. Він засуджує російську агресію та війну. Втім, у РФ постійно намагаються чимось зачепити Данилка, адже його пісні там досі слухають.

За словами співака, його намагалися втягнути в пропаганду, пропонували за це великі гроші. Але він відмовився.

"Так же вони мене "всі полюбили" і "так скучили". Вони пропонували мені шалені гроші за участь. Я сказав: "Ні". І вже прокручуючи цю історію, я зрозумів: вони хотіли мене записати, щоб після вторгнення потім показати. Мовляв, дивіться "Навіть наша зірочка втекла від...", - пригадував Данилко.