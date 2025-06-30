ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Скандал с Сердючкой: в России плачут, что Данилко не хочет "сбежать" к ним

Понедельник 30 июня 2025 15:42
UA EN RU
Скандал с Сердючкой: в России плачут, что Данилко не хочет "сбежать" к ним Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Полина Иваненко

Российский музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, якобы планирует навсегда покинуть Украину и даже просить политического убежища.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Дзюника изданию "АиФ".

Что говорят о Сердючке в РФ

По словам Дзюника, Данилко "давно понял", что в Украине "образовалась яма нереально больших размеров", а "положение страны крайне катастрофическое".

Продюсер убежден, что "еще пара выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины".

Это утверждение звучит на фоне публичных инцидентов, в частности таких, как исполнение Данилко песен на русском языке на концерте под Киевом, из-за чего разгорелся большой скандал.

При этом Дзюник, который, кажется, слишком озабочен судьбой украинского артиста, выразил сомнение, что Данилко сможет перебраться в Россию.

"К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно "колоть" и "кусать", - заявил продюсер, добавив, что "ехать в Россию, учитывая действующий в стране закон о пропаганде ЛГБТ, Данилко сейчас не с руки".

Добавим, что эти комментарии являются частью длительной кампании российской пропаганды, направленной на дискредитацию Украины и ее культурных деятелей.

Вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, российские "эксперты" в очередной раз пытаются "ванговать" будущее украинских звезд, демонстрируя полное непонимание реалий украинского общества и его отношения к своим национальным героям, спортсменам, артистам и так далее.

"Пропонували шалені гроші". Данилко розповів про спроби втягнути його в російську пропагандуВ РФ сделали странное заявление о Данилко (скриншот)

Что Данилко говорит о россиянах

Артист, который просто со сцены поет "Раша, гудбай", прямо говорит о своей позиции. Он осуждает российскую агрессию и войну. Впрочем, в РФ постоянно пытаются чем-то задеть Данилко, ведь его песни там до сих пор слушают.

По словам певца, его пытались втянуть в пропаганду, предлагали за это большие деньги. Но он отказался.

"Так же они меня "все полюбили" и "так соскучились". Они предлагали мне бешеные деньги за участие. Я сказал: "Нет". И уже прокручивая эту историю, я понял: они хотели меня записать, чтобы после вторжения потом показать. Мол, смотрите "Даже наша звездочка сбежала от...", - вспоминал Данилко.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Андрей Данилко Верка Сердючка Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня
В каких областях сегодня будут дожди: прогноз погоды на 30 июня