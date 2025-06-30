Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Дзюника изданию "АиФ".

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По словам Дзюника, Данилко "давно понял", что в Украине "образовалась яма нереально больших размеров", а "положение страны крайне катастрофическое".

Продюсер убежден, что "еще пара выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины".

Это утверждение звучит на фоне публичных инцидентов, в частности таких, как исполнение Данилко песен на русском языке на концерте под Киевом, из-за чего разгорелся большой скандал.

При этом Дзюник, который, кажется, слишком озабочен судьбой украинского артиста, выразил сомнение, что Данилко сможет перебраться в Россию.

"К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно "колоть" и "кусать", - заявил продюсер, добавив, что "ехать в Россию, учитывая действующий в стране закон о пропаганде ЛГБТ, Данилко сейчас не с руки".

Добавим, что эти комментарии являются частью длительной кампании российской пропаганды, направленной на дискредитацию Украины и ее культурных деятелей.

Вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, российские "эксперты" в очередной раз пытаются "ванговать" будущее украинских звезд, демонстрируя полное непонимание реалий украинского общества и его отношения к своим национальным героям, спортсменам, артистам и так далее.

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Артист, который просто со сцены поет "Раша, гудбай", прямо говорит о своей позиции. Он осуждает российскую агрессию и войну. Впрочем, в РФ постоянно пытаются чем-то задеть Данилко, ведь его песни там до сих пор слушают.

По словам певца, его пытались втянуть в пропаганду, предлагали за это большие деньги. Но он отказался.

"Так же они меня "все полюбили" и "так соскучились". Они предлагали мне бешеные деньги за участие. Я сказал: "Нет". И уже прокручивая эту историю, я понял: они хотели меня записать, чтобы после вторжения потом показать. Мол, смотрите "Даже наша звездочка сбежала от...", - вспоминал Данилко.