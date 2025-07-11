"Складно увімкнути мізки". Блогерка Шаманська жорстко відповіла на пропозицію стати коханкою

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Як Шаманська відреагувала на пропозицію стати коханкою

"Стати коханкою-утриманкою… запропонували мені сьогодні… та я й сама можу утримувати декілька чоловіків одночасно, якщо захочу", - написала блогерка.

Однак цим її реакція не обмежилась. Вона також спростувала фейк, що почав ширитися мережею - нібито вона нібито має акаунт на платформі OnlyFans.

"Мене немає, не було і ніколи не буде в мережі онліфанс. В мене достатньо гідності та інтелекту, аби заробляти на життя достойною справою. Навіть, якби карʼєра не склалася, то я б краще була прибиральницею, аніж продавати свою честь", - зазначила Шаманська.

В Аліни Шаманської немає акаунту в Onlyfans (фото: instagram.com/shamankaa)

Телеведуча також висловила глибоке обурення тим, наскільки поширеними стали подібні пропозиції.

"Немає слів… я відмовляюсь вірити, що це так поширено, що існують навіть чати і розсилка в інсту… Ймовірно, що більшість клієнтів - одружені чоловіки з дітьми, які шукають коханку… Про них немає сенсу багато говорити, а от дівчата… Ну невже, так складно вімкнути мізки і самій заробити собі на шмат хліба… Та жити гідно!", - висловилася зірка.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманська закликала матерів частіше говорити з доньками про цінність самоповаги та гідності.

"А на останньому фото ви бачите наративи, які транслюють люди на відсотках! Це неприпустимо. Мами, говоріть про це з донечками частіше. Пояснюйте їм, як має бути", - звернулась до підписниць вона.

Аліні Шаманській запропонували стати коханкою (фото: instagram.com/shamankaa)

Попри емоційність, блогерка наголосила: вона не хоче когось присоромити — лише поділитися своєю позицією з підписниками, особливо з молоддю.

"Я це показую не для того, аби когось пристидити! В кожного своє життя і вибір. Але я вважаю важливим висловлювати свою позицію на подібні теми, аби мої молоді читачки/підлітки - бачили, що для інфлюєнсерки, за якою вони слідкують - ЦЕ НЕ ОК. Це не цінується суспільством і є аморальним", - сказала Аліна.

Аліні Шаманській запропонували стати коханкою (фото: instagram.com/shamankaa)

Реакція юзерів

Люди висловлювали обурення самим фактом існування "ринку утриманок", називаючи його аморальним і небезпечним явищем.