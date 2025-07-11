"Сложно включить мозги". Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Как Шаманская отреагировала на предложение стать любовницей

"Стать любовницей-содержанкой... предложили мне сегодня... да я и сама могу содержать несколько мужчин одновременно, если захочу", - написала блогерша.

Однако этим ее реакция не ограничилась. Она также опровергла фейк, который начал распространяться по сети - якобы она якобы имеет аккаунт на платформе OnlyFans.

"Меня нет, не было и никогда не будет в сети онлифанс. У меня достаточно достоинства и интеллекта, чтобы зарабатывать на жизнь достойным делом. Даже если бы карьера не сложилась, то я бы лучше была уборщицей, чем продавать свою честь", - отметила Шаманская.

У Алины Шаманской нет аккаунта в Onlyfans (фото: instagram.com/shamankaa)

Телеведущая также выразила глубокое возмущение тем, насколько распространенными стали подобные предложения.

"Нет слов... я отказываюсь верить, что это так распространено, что существуют даже чаты и рассылка в инсту... Вероятно, что большинство клиентов - женатые мужчины с детьми, которые ищут любовницу... О них нет смысла много говорить, а вот девушки... Ну неужели, так сложно включить мозги и самой заработать себе на кусок хлеба... Да жить достойно!", - высказалась звезда.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманская призвала матерей чаще говорить с дочками о ценности самоуважения и достоинства.

"А на последнем фото вы видите нарративы, которые транслируют люди на процентах! Это недопустимо. Мамы, говорите об этом с дочерьми чаще. Объясняйте им, как должно быть", - обратилась к подписчицам она.

Алине Шаманской предложили стать любовницей (фото: instagram.com/shamankaa)

Несмотря на эмоциональность, блогерша подчеркнула: она не хочет кого-то пристыдить - только поделиться своей позицией с подписчиками, особенно с молодежью.

"Я это показываю не для того, чтобы кого-то пристыдить! У каждого своя жизнь и выбор. Но я считаю важным выражать свою позицию на подобные темы, чтобы мои молодые читательницы/подростки - видели, что для инфлюенсерки, за которой они следят - ЭТО НЕ ОК. Это не ценится обществом и является аморальным", - сказала Алина.

Алине Шаманской предложили стать любовницей (фото: instagram.com/shamankaa)

Реакция юзеров

Люди выражали возмущение самим фактом существования "рынка содержанки", называя его аморальным и опасным явлением.