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"Сложно включить мозги". Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницей

Пятница 11 июля 2025 15:30
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"Сложно включить мозги". Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницей Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша и телеведущая Алина Шаманская эмоционально отреагировала на неожиданное и наглое предложение - стать любовницей-сожительницей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Как Шаманская отреагировала на предложение стать любовницей

"Стать любовницей-содержанкой... предложили мне сегодня... да я и сама могу содержать несколько мужчин одновременно, если захочу", - написала блогерша.

Однако этим ее реакция не ограничилась. Она также опровергла фейк, который начал распространяться по сети - якобы она якобы имеет аккаунт на платформе OnlyFans.

"Меня нет, не было и никогда не будет в сети онлифанс. У меня достаточно достоинства и интеллекта, чтобы зарабатывать на жизнь достойным делом. Даже если бы карьера не сложилась, то я бы лучше была уборщицей, чем продавать свою честь", - отметила Шаманская.

У Алины Шаманской нет аккаунта в Onlyfans (фото: instagram.com/shamankaa)

Телеведущая также выразила глубокое возмущение тем, насколько распространенными стали подобные предложения.

"Нет слов... я отказываюсь верить, что это так распространено, что существуют даже чаты и рассылка в инсту... Вероятно, что большинство клиентов - женатые мужчины с детьми, которые ищут любовницу... О них нет смысла много говорить, а вот девушки... Ну неужели, так сложно включить мозги и самой заработать себе на кусок хлеба... Да жить достойно!", - высказалась звезда.

&quot;Сложно включить мозги&quot;. Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницейАлина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Шаманская призвала матерей чаще говорить с дочками о ценности самоуважения и достоинства.

"А на последнем фото вы видите нарративы, которые транслируют люди на процентах! Это недопустимо. Мамы, говорите об этом с дочерьми чаще. Объясняйте им, как должно быть", - обратилась к подписчицам она.

&quot;Сложно включить мозги&quot;. Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницейАлине Шаманской предложили стать любовницей (фото: instagram.com/shamankaa)

Несмотря на эмоциональность, блогерша подчеркнула: она не хочет кого-то пристыдить - только поделиться своей позицией с подписчиками, особенно с молодежью.

"Я это показываю не для того, чтобы кого-то пристыдить! У каждого своя жизнь и выбор. Но я считаю важным выражать свою позицию на подобные темы, чтобы мои молодые читательницы/подростки - видели, что для инфлюенсерки, за которой они следят - ЭТО НЕ ОК. Это не ценится обществом и является аморальным", - сказала Алина.

&quot;Сложно включить мозги&quot;. Блогерша Шаманская жестко ответила на предложение стать любовницейАлине Шаманской предложили стать любовницей (фото: instagram.com/shamankaa)

Реакция юзеров

Люди выражали возмущение самим фактом существования "рынка содержанки", называя его аморальным и опасным явлением.

  • Я не вірю в щасливе життя утриманки. Повністю залежна жінка від чоловіка - незахищена жінка
  • Моїй доньці пропонували. Дякувати Богу у нас з нею хороші стосунки, і вона мені все розповіла
  • Якась аморальність, шкода тих, хто не розуміє
  • Просто шокує, що таке існує, таке легалізоване, що створюються Телеграм-канали і сторінки
  • Погоджуюсь на 100%
  • Доля дівчат - це справа виховання, і онлік - це платформа “добровільна”

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