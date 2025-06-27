Слава Дьомін показав архівне фото з відомою співачкою: як вони виглядали 14 років тому
Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін показав рідкісне архівне фото з популярною співачкою MamaRika, яке було зроблено 14 років тому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
"Це ми з Ерікою тусуємося у 2011 році", - підписав він знімок.
На фото Дьомін позує в джинсових шортах і білій футболці з принтом, а завершують його модний лук звичайні шльопанці.
Слава Дьомін показав архівне фото з MamaRika (скриншот)
Співачка MamaRika, яка на той момент виступала під псевдонімом Еріка, обрала total red look: червону сукню довжини міді, босоніжки на платформі та клатч. Доповнити свій образ вона вирішила масивними золотими браслетами.
"Я тоді приїхав за нею на модному таксі Део Ланос, і ми поїхали на пляжну вечірку в комплекс на Дніпрі, який належав Миколі Тищенку", - зазначив Дьомін.
Слава Дьомін показав архівне фото з MamaRika (скриншот)
Хто така MamaRika
Справжнє ім'я - Анастасія Кочетова.
У 19 років під псевдонімом Еріка стала фіналісткою українського вокального шоу "Фабрика зірок-3".
З 2010 по 2015 рік Еріка - співачка продюсерського центру UMMG під керівництвом продюсера Сергія Кузіна. У 2016 році змінила псевдонім на MamaRika і припинила співпрацю з Кузіним.
Артистка одружена з комедійним актором і ведучим Сергієм Середою. Разом пара вже більше 10 років, але весілля відбулося в березні 2020 року. Разом вони виховують сина Давида, якому скоро виповниться 4 роки.
Співачка із сином і чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)
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