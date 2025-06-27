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Слава Демин показал архивное фото с известной певицей: как они выглядели 14 лет назад

Пятница 27 июня 2025 12:48
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Слава Демин показал архивное фото с известной певицей: как они выглядели 14 лет назад Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин показал редкое архивное фото с популярной певицей MamaRika, которое было сделано 14 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

"Это мы с Эрикой тусуемся в 2011 году", - подписал он снимок.

На фото Демин позирует в джинсовых шортах и белой футболке с принтом, а завершают его модный лук обычные шлепанцы.

Слава Демин показал архивное фото с известной певицей: как они выглядели 14 лет назад

Слава Демин показал архивное фото с MamaRika (скриншот)

Певица MamaRika, которая на тот момент выступала под псевдонимом Эрика, выбрала total red look: красное платье в длине миди, босоножки на платформе и клатч. Дополнить свой образ она решила массивными золотыми браслетами.

"Я тогда приехал за ней на модном такси Део Ланос, и мы поехали на пляжную вечеринку в комплекс на Днепре, который принадлежал Николаю Тищенко", - отметил Демин.

Слава Демин показал архивное фото с известной певицей: как они выглядели 14 лет назад

Слава Демин показал архивное фото с MamaRika (скриншот)

Кто такая MamaRika

Настоящее имя - Анастасия Кочетова.

В 19 лет под псевдонимом Эрика стала финалисткой украинского вокального шоу "Фабрика звезд-3".

С 2010 по 2015 год Эрика - певица продюсерского центра UMMG под руководством продюсера Сергея Кузина. В 2016 году сменила псевдоним на MamaRika и прекратила сотрудничество с Кузиным.

Артистка замужем за комедийным актером и ведущим Сергеем Середой. Вместе пара уже больше 10 лет, но свадьба состоялась в марте 2020 года. Вместе они воспитывают сына Давида, которому скоро исполнится 4 года.

Слава Демин показал архивное фото с известной певицей: как они выглядели 14 лет назад

Певица с сыном и мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)

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