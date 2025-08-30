Слава Соломка вперше озвучив свій діагноз: "Кожен день приймаю препарати"

Телеведучий Слава Соломка вперше розкрив свій діагноз, який став причиною його непридатності до військового обліку. Він має декілька захворювань, які не дозволяють йому проходити службу, а держава забезпечує його необхідними препаратами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Слава розповів в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

Що Слава Соломка сказав про свій діагноз

Під час розмови ведучий пояснив, чому був виключений з військового обліку. У 2017 році у нього виявили новоутворення головного мозку.

"Це поважна історія? Це один з тих діагнозів, які в мене є. Я не буду повністю медичну книжку відкривати, але, думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що це поважна причина, чому мене виключили з військового обліку", - сказав він.

Слава не став вдаватися в подробиці, але зізнався, що щодня приймає ліки.

"Я сиджу на терапії. Кожен день зранку і ввечері приймаю препарати, без яких не можу жити. І ці препарати мені відповідно до медичних протоколів і правил видає держава безкоштовно", - поділився він.

Він також зазначив, що має інші захворювання, які роблять його непридатним до служби.

Телеведучому діагностували новоутворення головного мозку (скриншот)

Як Соломка проходив ВЛК

Шоумен розповів, що коли прийшов на військово-лікарську комісію у червні 2022 року, йому не вистачало часу на тривалі обстеження через роботу на ефірах.

"Коли я прийшов, я взагалі не мав прагнення отримати довідку про непридатність. Я навіть не думав про це. Я думав: Господи, мені потрібно отримати військовий квиток і йти далі працювати. Тому що в мене ефіри були нон-стоп. Ведучих не вистачало, редакторів не вистачало, журналістів не вистачало. Це червень був 2022 року", - пригадав він.

Проте лікарка наполягала на повному обстеженні. Він дотримався процедури й отримав довідку про непридатність до служби. Тож, Слава виключений з обліку і може подорожувати за кордон.