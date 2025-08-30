ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Слава Соломка впервые озвучил свой диагноз: "Каждый день принимаю препараты"

Суббота 30 августа 2025 22:58
UA EN RU
Слава Соломка впервые озвучил свой диагноз: "Каждый день принимаю препараты" Из-за этого диагноза Соломка был исключен с воинского учета (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Телеведущий Слава Соломка впервые раскрыл свой диагноз, который стал причиной его непригодности к воинскому учету. У него несколько заболеваний, которые не позволяют ему проходить службу, а государство обеспечивает его необходимыми препаратами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Слава рассказал в интервью Мирославе Мандзюк.

Что Слава Соломка сказал о своем диагнозе

Во время разговора ведущий объяснил, почему был исключен с воинского учета. В 2017 году у него обнаружили новообразование головного мозга.

"Это важная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но, думаю, этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили с воинского учета", - сказал он.

Слава не стал вдаваться в подробности, но признался, что ежедневно принимает лекарства.

"Я сижу на терапии. Каждый день утром и вечером принимаю препараты, без которых не могу жить. И эти препараты мне в соответствии с медицинскими протоколами и правилами выдает государство бесплатно", - поделился он.

Он также отметил, что имеет другие заболевания, которые делают его непригодным к службе.

Слава Соломка впервые озвучил свой диагноз: &quot;Каждый день принимаю препараты&quot;Телеведущему диагностировали новообразование головного мозга (скриншот)

Как Соломка проходил ВВК

Шоумен рассказал, что когда пришел на военно-врачебную комиссию в июне 2022 года, ему не хватало времени на длительные обследования из-за работы на эфирах.

"Когда я пришел, я вообще не имел стремления получить справку о непригодности. Я даже не думал об этом. Я думал: Господи, мне нужно получить военный билет и идти дальше работать. Потому что у меня эфиры были нон-стоп. Ведущих не хватало, редакторов не хватало, журналистов не хватало. Это июнь был 2022 года", - вспомнил он.

Однако врач настаивала на полном обследовании. Он придерживался процедуры и получил справку о непригодности к службе. Поэтому, Слава исключен из учета и может путешествовать за границу.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим