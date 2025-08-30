Слава Соломка впервые озвучил свой диагноз: "Каждый день принимаю препараты"

Телеведущий Слава Соломка впервые раскрыл свой диагноз, который стал причиной его непригодности к воинскому учету. У него несколько заболеваний, которые не позволяют ему проходить службу, а государство обеспечивает его необходимыми препаратами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Слава рассказал в интервью Мирославе Мандзюк.

Что Слава Соломка сказал о своем диагнозе

Во время разговора ведущий объяснил, почему был исключен с воинского учета. В 2017 году у него обнаружили новообразование головного мозга.

"Это важная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но, думаю, этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили с воинского учета", - сказал он.

Слава не стал вдаваться в подробности, но признался, что ежедневно принимает лекарства.

"Я сижу на терапии. Каждый день утром и вечером принимаю препараты, без которых не могу жить. И эти препараты мне в соответствии с медицинскими протоколами и правилами выдает государство бесплатно", - поделился он.

Он также отметил, что имеет другие заболевания, которые делают его непригодным к службе.

Телеведущему диагностировали новообразование головного мозга (скриншот)

Как Соломка проходил ВВК

Шоумен рассказал, что когда пришел на военно-врачебную комиссию в июне 2022 года, ему не хватало времени на длительные обследования из-за работы на эфирах.

"Когда я пришел, я вообще не имел стремления получить справку о непригодности. Я даже не думал об этом. Я думал: Господи, мне нужно получить военный билет и идти дальше работать. Потому что у меня эфиры были нон-стоп. Ведущих не хватало, редакторов не хватало, журналистов не хватало. Это июнь был 2022 года", - вспомнил он.

Однако врач настаивала на полном обследовании. Он придерживался процедуры и получил справку о непригодности к службе. Поэтому, Слава исключен из учета и может путешествовать за границу.