Слава Соломка вперше озвучив свій діагноз: "Кожен день приймаю препарати"

Телеведучий Слава Соломка вперше розкрив свій діагноз, який став причиною його непридатності до військового обліку. Він має декілька захворювань, які не дозволяють йому проходити службу, а держава забезпечує його необхідними препаратами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Слава розповів в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.
Під час розмови ведучий пояснив, чому був виключений з військового обліку. У 2017 році у нього виявили новоутворення головного мозку.
"Це поважна історія? Це один з тих діагнозів, які в мене є. Я не буду повністю медичну книжку відкривати, але, думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що це поважна причина, чому мене виключили з військового обліку", - сказав він.
Слава не став вдаватися в подробиці, але зізнався, що щодня приймає ліки.
"Я сиджу на терапії. Кожен день зранку і ввечері приймаю препарати, без яких не можу жити. І ці препарати мені відповідно до медичних протоколів і правил видає держава безкоштовно", - поділився він.
Він також зазначив, що має інші захворювання, які роблять його непридатним до служби.
Шоумен розповів, що коли прийшов на військово-лікарську комісію у червні 2022 року, йому не вистачало часу на тривалі обстеження через роботу на ефірах.
"Коли я прийшов, я взагалі не мав прагнення отримати довідку про непридатність. Я навіть не думав про це. Я думав: Господи, мені потрібно отримати військовий квиток і йти далі працювати. Тому що в мене ефіри були нон-стоп. Ведучих не вистачало, редакторів не вистачало, журналістів не вистачало. Це червень був 2022 року", - пригадав він.
Проте лікарка наполягала на повному обстеженні. Він дотримався процедури й отримав довідку про непридатність до служби. Тож, Слава виключений з обліку і може подорожувати за кордон.
