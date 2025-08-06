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"Має право". Заслужений артист України став на захист Ротару на тлі її мовчання про війну

Середа 06 серпня 2025 20:38
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"Має право". Заслужений артист України став на захист Ротару на тлі її мовчання про війну Іван Красовський і Софія Ротару (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Заслужений артист України Іван Красовський, який уже кілька років живе в США, став на захист Софії Ротару, яку часто критикують за мовчання про війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю баритонального тенора OBOZ.UA.

Що каже Красовський про Ротару

Митець переконаний: співачка зробила величезний внесок у культуру, тож не зобов’язана демонструвати свою позицію публічно.

Він також поділився, що, за його інформацією, Ротару перебуває в Україні, хоча й давно не з’являється в медіа-просторі.

За словами співака, її така стриманість - риса характеру, а не демонстрація байдужості.

&quot;Має право&quot;. Заслужений артист України став на захист Ротару на тлі її мовчання про війнуСофія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Я знаю, що Софія Ротару в Україні, бо спілкуюся з її другом, який живе в США. Вона пробула в Італії, здається, два роки, але не змогла там жити. Софія Ротару завжди була обережною особою. Вона не виступає для когось і стільки зробила для культури (не тільки української, а й світової), що, можливо, має право мовчати", - зауважив митець.

Красовський також порушив тему патріотизму та зовнішньої демонстрації любові до країни. Він наголосив, що важливі не гасла чи атрибутика, а щире відчуття.

"Є такі люди, що кричать про любов до України, а в мене, наприклад, навіть немає вишиванки. Як на мене, Україна має бути в серці, а не у вишиванці", - сказав артист.

Також Іван зауважив, що майже не підтримує зв’язку з колегами з України - через постійну зайнятість.

&quot;Має право&quot;. Заслужений артист України став на захист Ротару на тлі її мовчання про війнуІван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

У Лос-Анджелесі він керує власною вокальною студією, відкритою ще у 2018 році, й за його словами, у нього буквально розписана кожна година.

Нагадаємо, Софія Ротару з початку повномасштабного вторгнення Росії жодного разу публічно не коментувала війну.

І хоча в її соцмережах іноді з’являються публікації, пов’язані з подіями в Україні, відсутність чіткої позиції викликає неоднозначну реакцію у суспільстві.

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