ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 лет

Киев, Четверг 07 августа 2025 11:03
UA EN RU
София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 лет София Ротару впервые за долгое время показала новые фото (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

Легендарная украинская певица София Ротару впервые за три года опубликовала новые фото из Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу в Instagram исполнительницы.

Как выглядит София Ротару

Сегодня певица празднует свой день рождения - ей исполняется 78 лет. В связи с этим она решила поделиться со своими поклонниками новыми фото.

Примечательно, что до этого она сделала публикацию также в день своего рождения три года назад - 7 августа 2022 года.

"Течет вода и проходят года", - написала она. Как известно, это строчка из ее песни "Тече вода".

На новых фото она позирует в центре Киева: на Андреевском спуске и Пешеходно-велосипедном мосте через Владимирский спуск, который в народе называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко".

София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 летКак выглядит София Ротару в 78 лет (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Какие образы выбрала Ротару

Отметим, что артистка следит за модными трендами: для фотосессии она выбрала два стильных лука.

На первом фото она позирует в черной рубашке и белой полупрозрачной юбке из кружева, которая сейчас на пике популярности. Дополнить такой ансамбль 78-летняя Ротару решила байкерскими сапогами с декором и заклепками.

София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 летСофия Ротару показала новые фото из Киева (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

А для второго образа она выбрала длинное платье молочного оттенка с многоярусной юбкой и множеством оборок в стили бохо. Этот лук она также дополнила грубыми сапогами, а также кулоном с подвеской и солнцезащитными очками.

София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 летСофия Ротару показала стильный образ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Отметим, что на фото София Ротару выглядит очень молодо и свежо.

Как отреагировали в сети

Поклонники легендарной певицы, среди которых много звезд, принялись комментировать ее новые фото:

  • "Поздравляем", - написала Екатерина Усик
  • "С днем рождения", - отметила Оля Полякова
  • "Люблю тебя", - написала внучка Ротару Соня Евдокименко
  • " С днем рождения София Михайловна. Счастья, здоровья и мирного неба над головой"
  • "Легенда"
  • "Вы все также остаетесь такой молодой и неповторимой"
  • "Классный образ".

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Ротару редко выходит на связь с поклонниками, не дает интервью и не комментирует события, связанные с войной. Изредка она выставляет старые фото со своими родными в праздничные дни.

Где именно она находится, не известно. В 2024 году она опубликовала фото из Киева. Тогда она посетила могилу своего супруга Анатолия Евдокименко.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО