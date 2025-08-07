София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 лет
Легендарная украинская певица София Ротару впервые за три года опубликовала новые фото из Киева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу в Instagram исполнительницы.
Как выглядит София Ротару
Сегодня певица празднует свой день рождения - ей исполняется 78 лет. В связи с этим она решила поделиться со своими поклонниками новыми фото.
Примечательно, что до этого она сделала публикацию также в день своего рождения три года назад - 7 августа 2022 года.
"Течет вода и проходят года", - написала она. Как известно, это строчка из ее песни "Тече вода".
На новых фото она позирует в центре Киева: на Андреевском спуске и Пешеходно-велосипедном мосте через Владимирский спуск, который в народе называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко".
Как выглядит София Ротару в 78 лет (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Какие образы выбрала Ротару
Отметим, что артистка следит за модными трендами: для фотосессии она выбрала два стильных лука.
На первом фото она позирует в черной рубашке и белой полупрозрачной юбке из кружева, которая сейчас на пике популярности. Дополнить такой ансамбль 78-летняя Ротару решила байкерскими сапогами с декором и заклепками.
София Ротару показала новые фото из Киева (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
А для второго образа она выбрала длинное платье молочного оттенка с многоярусной юбкой и множеством оборок в стили бохо. Этот лук она также дополнила грубыми сапогами, а также кулоном с подвеской и солнцезащитными очками.
София Ротару показала стильный образ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Отметим, что на фото София Ротару выглядит очень молодо и свежо.
Как отреагировали в сети
Поклонники легендарной певицы, среди которых много звезд, принялись комментировать ее новые фото:
- "Поздравляем", - написала Екатерина Усик
- "С днем рождения", - отметила Оля Полякова
- "Люблю тебя", - написала внучка Ротару Соня Евдокименко
- " С днем рождения София Михайловна. Счастья, здоровья и мирного неба над головой"
- "Легенда"
- "Вы все также остаетесь такой молодой и неповторимой"
- "Классный образ".
Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Ротару редко выходит на связь с поклонниками, не дает интервью и не комментирует события, связанные с войной. Изредка она выставляет старые фото со своими родными в праздничные дни.
Где именно она находится, не известно. В 2024 году она опубликовала фото из Киева. Тогда она посетила могилу своего супруга Анатолия Евдокименко.
