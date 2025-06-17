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Софія Ротару порушила мовчання: відреагувала на обстріл Києва (фото)

Вівторок 17 червня 2025 18:20
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Софія Ротару порушила мовчання: відреагувала на обстріл Києва (фото) Софія Ротару показала наслідки російської повітряної атаки на Київ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Софія Ротару, яка дотримується мовчазної позиції з початку повномасштабної війни, вирішила відреагувати на черговий злочин Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сториз в Instagram Ротару.

Як Ротару відреагувала на російську атаку

У ніч на 17 червня Київ зазнав масованої російської атаки шахедами та ракетами. Є зруйновані будинки, постраждалі та загиблі.

Артистка порушила мовчання і розмістила кадр із Солом'янського району, де ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки.

"Київ. 17 червня 2025 року", - написала вона під фото.

Софія Ротару порушила мовчання: відреагувала на обстріл Києва (фото)Ротару про російський обстріл (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Більше жодних коментарів 77-річна артистка не додала. Вона не вперше таким чином реагує, публікуючи наслідки російської агресії.

Раніше зірка так само коментувала інші ракетні удари з боку РФ, зокрема по "Охматдиту" у липні 2024 року та по Кривому Рогу у квітні 2025 року.

Загалом у соцмережах вона небагатослівна і не виходить на зв'язок. Лише зрідка вітає рідних з особливими датами та з державними святами або ось так реагує на наслідки війни.

Софія Ротару порушила мовчання: відреагувала на обстріл Києва (фото)Ротару в серпні 2022 року (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Де зараз Софія Ротару

Виконавиця хіта "Червона Рута" живе приватно після початку російського вторгнення. Вона не виступає і не з'являється на публіці.

28 лютого 2022 року вона вказала, що Україну атакують російські ракети. У своєму дописі зазначила локацію Київ і повідомила, що молиться за рідну країну.

Проте після цього про неї чути мало. Раніше повідомлялося, що співачка може бути за кордоном. Утім, її сестра Ауріка в травні 2025 року заявила, що вона в столиці й разом з українцями переживає війну.

"І єдине, що я можу сказати, що вона в Києві. Вона разом з українцями й все добре", - додала вона.

Раніше ми розповідали детально, що зараз відомо про особисте життя Ротару.

Нагадаємо, у зв'язку нічною атакою 17 червня у Києві оголошено День жалоби 18 червня. Руйнування було зафіксовано в Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах.

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