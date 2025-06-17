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София Ротару нарушила молчание: отреагировала на обстрел Киева (фото)

Вторник 17 июня 2025 18:20
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София Ротару нарушила молчание: отреагировала на обстрел Киева (фото) София Ротару показала последствия российской воздушной атаки на Киев (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица София Ротару, которая придерживается молчаливой позиции с начала полномасштабной войны, решила отреагировать на очередное преступление России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сториз в Instagram Ротару.

Как Ротару отреагировала на российскую атаку

В ночь на 17 июня Киев подвергся массированной российской атаке шахедами и ракетами. Есть разрушенные дома, пострадавшие и погибшие.

Артистка нарушила молчание и разместила кадр из Соломенского района, где ракета разрушила целый подъезд многоэтажки.

"Киев. 17 июня 2025 года", - написала она под фото.

София Ротару нарушила молчание: отреагировала на обстрел Киева (фото)Ротару о российском обстреле (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Больше никаких комментариев 77-летняя артистка не добавила. Она не впервые таким образом реагирует, публикуя последствия российской агрессии.

Ранее звезда так же комментировала другие ракетные удары со стороны РФ, в частности по "Охматдету" в июле 2024 года и по Кривому Рогу в апреле 2025 года.

В целом в соцсетях она немногословна и не выходит на связь. Лишь изредка поздравляет родных с особыми датами и с государственными праздниками или вот так реагирует на последствия войны.

София Ротару нарушила молчание: отреагировала на обстрел Киева (фото)Ротару в августе 2022 года (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Где сейчас София Ротару

Исполнительница хита "Червона Рута" живет приватно после начала российского вторжения. Она не выступает и не появляется на публике.

28 февраля 2022 года она указала, что Украину атакуют российские ракеты. В своей публикации отметила локацию Киев и сообщила, что молится за родную страну.

Однако после этого о ней слышно мало. Ранее сообщалось, что певица может быть за границей. Впрочем, ее сестра Аурика в мае 2025 года заявила, что она в столице и вместе с украинцами переживает войну.

"И единственное, что я могу сказать, что она в Киеве. Она вместе с украинцами и все хорошо", - добавила она.

Ранее мы рассказывали подробно, что сейчас известно о личной жизни Ротару.

Напомним, в связи ночной атакой 17 июня в Киеве объявлен День траура 18 июня. Разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах.

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