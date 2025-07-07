Соломія Вітвіцька вперше відреагувала на скандал довкола зібраних коштів на "Охматдит"

На тлі критики у соцмережах та звинувачень з боку блогерів і журналістів, Вітвіцька детально пояснила, як працює Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство", де вона очолює Наглядову раду, та як відбувається фінансування реконструкції.

За словами Соломії, процес відбудови нового корпусу вже розпочався.

Благодійний фонд, який вона представляє, 25 червня 2025 року перерахував перші 15 мільйонів гривень підряднику. Загальний дедлайн завершення робіт - 31 грудня 2025 року.

Пошкоджений корпус Охматдиту (фото: Getty Images)

"Наша головна задача - щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно", - наголосила Вітвіцька.

Чому саме "Аркон"

Найбільше питань у суспільстві виникло щодо вибору підрядника - компанії "Аркон", яка вже фігурувала у низці кримінальних проваджень.

У січні 2025 року "Охматдит" уклав із нею договір на проєктування капремонту на 13,77 млн грн - це була найбільша сума серед учасників тендеру.

У фонді ж запевняють, що жодного впливу на вибір виконавця робіт не мали.

"Документацію готували МОЗ і лікарня. Охматдит оголошував тендер. Тристороння угода підписана між фондом, як платником, між лікарнею і підрядником - ми платимо і контролюємо. До вибору забудовника жодного стосунку ми не маємо. На платформі Prozorro був організований тендер закупівлі, цей забудовник запропонував найнижчу ціну. Він має досвід. До речі, якраз добудовував цей корпус - це його дітище фактично", - пояснила вона.

Соломія Вітвіцька (фото: )instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія також повідомила, що фонд продовжує реалізовувати паралельні ініціативи - зокрема, закупив обладнання для басейну та реабілітаційне обладнання для львівського "Охматдиту", оплачує навчання для фахівців.

"Ми про все звітуємо - усе на сторінках наших у соцмережах, на сайті. Це конкретні факти. Зараз на рахунках фонду 400 мільйонів, 15 мільйонів уже переказано. Йдуть паралельні проєкти, тому що донати паралельно надходять і надалі", - наголосила вона.

Що сталося раніше

У січні цього року дитяча лікарня "Охматдит", що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я, за результатами проведеного тендеру підписала договір із ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон".

Йдеться про розробку проєкту капітального ремонту одного з корпусів лікувально-діагностичного комплексу на суму 13,77 мільйона гривень.

З-поміж трьох компаній, які брали участь у конкурсі, саме "Аркон" запропонував найвищу вартість робіт.

Це не перший раз, коли навколо співпраці лікарні з фондом виникає резонанс.

Ще торік колишній директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір (якого згодом відсторонив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко) звинуватив благодійну організацію "Охматдит - здорове дитинство" в небажанні перераховувати лікарні зібрані кошти.

Нагадаємо, що після обстрілу, внаслідок якого один із корпусів медзакладу зазнав значних руйнувань, українці зібрали понад 378 мільйонів гривень.

Відновлювальні роботи головного корпусу Охматдит уже розпочались (фото: РБК-Україна)

Однак, за словами Жовніра, медзаклад так і не отримав прямого доступу до цих коштів.

На цьому тлі знову набула розголосу й участь у процесах відбудови журналістки та ведучої Соломії Вітвіцької.

Як голова Наглядової ради фонду "Охматдит - здорове дитинство", вона стала фігуранткою гострої публічної критики.

Зокрема, блогер Богдан Беспалов прямо звинуватив її у бездіяльності в межах роботи благодійної організації та натякнув на можливі зловживання.

"Вітвіцька навішує нам на вуха про те, що вона свята святість. Розумієте, там нема де ставити клейма. Соломія Вітвіцька потім викладає сторіз, як вона допомагає діткам та яка вона щира і справжня. При тому вона замішана у дуже мутних історіях. Діти, розкрадання, це страх господній. І такі як Горбунов і Вітвіцька обов’язково понесуть за усі свої діяння відповідальність. Питання лише часу. “Кошенята” нарили чимало цікавої інформації про твої фінансові збагачення під час повномасштабного”, - заявив він у своєму блозі.