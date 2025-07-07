Соломия Витвицкая впервые отреагировала на скандал вокруг собранных средств на "Охматдет"

На фоне критики в соцсетях и обвинений со стороны блогеров и журналистов, Витвицкая подробно объяснила, как работает Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", где она возглавляет Наблюдательный совет, и как происходит финансирование реконструкции.

По словам Соломии, процесс восстановления нового корпуса уже начался.

Благотворительный фонд, который она представляет, 25 июня 2025 года перечислил первые 15 миллионов гривен подрядчику. Общий дедлайн завершения работ - 31 декабря 2025 года.

Поврежденный корпус Охматдета (фото: Getty Images)

"Наша главная задача - чтобы новый корпус отстроили как можно быстрее, максимально прозрачно и качественно", - подчеркнула Витвицкая.

Почему именно "Риола"

Больше всего вопросов в обществе возникло по выбору подрядчика - компании ООО "Риола-Модуль ЛТД", которая уже фигурировала в ряде уголовных производств.

26 мая 2025 года она стала победителем тендера на Prozorro.

В фонде же уверяют, что никакого влияния на выбор исполнителя работ не имели.

"Документацию готовили Минздрав и больница. Охматдет объявлял тендер. Трехстороннее соглашение подписано между фондом, как плательщиком, между больницей и подрядчиком - мы платим и контролируем. К выбору застройщика никакого отношения мы не имеем. На платформе Prozorro был организован тендер закупки, этот застройщик предложил самую низкую цену. Он имеет опыт. Кстати, как раз достраивал этот корпус - это его детище фактически", - пояснила она.

Соломия Витвицкая (фото: )instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия также сообщила, что фонд продолжает реализовывать параллельные инициативы - в частности, закупил оборудование для бассейна и реабилитационное оборудование для львовского "Охматдета", оплачивает обучение для специалистов.

"Мы обо всем отчитываемся - все на страницах наших в соцсетях, на сайте. Это конкретные факты. Сейчас на счетах фонда 400 миллионов, 15 миллионов уже переведено. Идут параллельные проекты, потому что донаты параллельно поступают и в дальнейшем", - подчеркнула она.

Что произошло раньше

В январе этого года детская больница "Охматдет", которая подчиняется Министерству здравоохранения, по результатам проведенного тендера подписала договор с ООО "Инжиниринговая компания "Аркон".

Речь идет о разработке проекта капитального ремонта одного из корпусов лечебно-диагностического комплекса на сумму 13,77 миллиона гривен.

Среди трех компаний, участвовавших в конкурсе, именно "Аркон" предложил самую высокую стоимость работ.

Это не первый раз, когда вокруг сотрудничества больницы с фондом возникает резонанс.

Еще в прошлом году бывший директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир (которого впоследствии отстранил министр здравоохранения Виктор Ляшко) обвинил благотворительную организацию "Охматдет - здоровое детство" в нежелании перечислять больнице собранные средства.

Напомним, что после обстрела, в результате которого один из корпусов медучреждения подвергся значительным разрушениям, украинцы собрали более 378 миллионов гривен.

Восстановительные работы главного корпуса Охматдет уже начались (фото: РБК-Украина)

Однако, по словам Жовнира, медучреждение так и не получило прямого доступа к этим средствам.

На этом фоне снова получила огласку и участие в процессах восстановления журналистки и ведущей Соломии Витвицкой.

Как председатель Наблюдательного совета фонда "Охматдет - здоровое детство", она стала фигуранткой острой публичной критики.

В частности, блогер Богдан Беспалов прямо обвинил ее в бездействии в рамках работы благотворительной организации и намекнул на возможные злоупотребления.

"Витвицкая навешивает нам на уши о том, что она святая святость. Понимаете, там негде ставить клейма. Соломия Витвицкая потом выкладывает сториз, как она помогает детям и какая она искренняя и настоящая. При этом она замешана в очень мутных историях. Дети, хищения, это страх господний. И такие как Горбунов и Витвицкая обязательно понесут за все свои деяния ответственность. Вопрос только времени. "Котята" нарыли немало интересной информации о твоих финансовых обогащениях во время полномасштабного", - заявил он в своем блоге.