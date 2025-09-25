Соловій у сукні нареченої підігріла чутки про таємне весілля (відео)

Співачка Христина Соловій, яка брала творчу паузу, а зараз повернулася до музики, заінтригувала фанів. На тлі чуток про те, що вона ходила у "відпустку" через таємне весілля, зірка показалася в образі нареченої.

Що відомо про особисте життя Соловій та чому з'явилися плітки про її весілля, розповідає РБК-Україна .

Чому співачка приміряла весільну сукню

Соловій неочікувано показалася в образі справжньої нареченої. На новому відео співачка позувала у фаті та білосніжній сукні. Вона тримала у руках квітку, з якої висмикувала пелюстки.

Виявилося, що Христина приміряла сукню нареченої задля зйомок. Таким чином співачка захотіла анонсувати прем'єру треку.

Соловій у весільній сукні (скріншот)

Але відео заінтригувало фанів, адже вже декілька місяців подейкують, що Соловій таємно вийшла заміж.

"Христина Соловій на благодійному фестивалі Маші Єфросиніної вперше вийшла на сцену після тривалої творчої паузи. Кажуть, пауза була не тільки з творчих міркувань, а й з особистих", - йшлося у дописі в Telegram-каналі "ЗЛИВА" декілька тижнів тому.

А коли ж днями мережею почали "блукати" перші кадри Соловій у сукні нареченої, інтрига посилилася.

"Але цікавить - саме весільна сукня! Адже чутки про те, що співачка офіційно вийшла заміж, поки була в творчій паузі, точаться вже кілька місяців. Тож, дізнаємось. Або ні. І щастя молодим, якщо це правда. І якщо неправда теж", - писали інсайдери.

Чи дійсно Соловій таємно вийшла заміж та хто міг стати обранцем зірки - поки що невідомо.

Особисте життя Христини Соловій

Співачка зазвичай обирає приватність і рідко ділиться особистими подробицями. Однак відомо, що вона зустрічалася з письменником Сергієм Жаданом. У 2022-2023 роках їхня творча співпраця переросла у роман, про який обидва намагалися нічого не розповідати.

У 2024 році Соловій підтвердила стосунки з Жаданом. Але на той момент вони вже не були разом.

Соловій і Жадан (скріншот)

"Так як я у творчості відтворюю свої особисті історії, я запросила його знятися у кліпі і він звісно погодився. На той момент наші стосунки були в розпалі, в кліпі "Юність", - зізнавалася артистка.

Після розриву Христина розповідала, що має нові стосунки, але ім’я свого обранця не розкриває.