"Сподіваюсь, що потягне": Кошовий розповів, де навчатиметься його старша донька
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився, де продовжить навчання його старша донька Варвара.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар гумориста для проєкту "ЖВЛ представляє".
Де навчатиметься старша донька Кошового
17-річна дівчина цьогоріч завершила навчання у школі. Спочатку вона розглядала можливість вступу до закордонного вишу, зокрема до Польщі.
Однак згодом вирішила залишитися в Україні. За словами батька, він не втручався в її вибір і дозволив самостійно визначити бажану спеціальність.
"Вона обрала те, що хотіла, і я сподіваюсь, вона то потягне. Мене в дитинстві направляли кудись, тобто я казав, що хочу це, а мені казали: "Ні, йди туди". Я тоді навчився того, що своїх дітей не буду змушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти - окей. Змушувати - ні", - поділився шоумен.
Євген Кошовий з родиною (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Євген поки що не уточнив, до якого саме закладу вступила його донька, однак раніше згадував про її зацікавлення Академією естрадного та циркового мистецтв у Києві.
Комік підкреслив, що донька планує пов’язати своє майбутнє з творчістю, і саме тому обрала навчальний заклад, який може дати їй не лише теорію, а й практичні навички.
Причин, чому Варвара передумала вступати за кордон, Кошовий не деталізував.
Однак наголосив, що вважає освіту в Україні не менш перспективною, особливо в галузі мистецтва.
Євген Кошовий з родиною (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кошовий говорив про мрію Варвари стати співачкою, виступати на великих майданчиках і збирати повні стадіони.
Вона вже кілька років займається вокалом і вчиться протистояти критиці в соцмережах.
Що ж до молодшої доньки Євгена - Серафими - то вона щойно перейшла до середньої школи.
Планувати вищу освіту ще зарано, але батько вже помічає в ній творчі задатки. Дівчинка захоплюється мозаїкою й створює картини в цьому стилі.
