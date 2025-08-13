ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Надеюсь, что потянет": Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочь

Среда 13 августа 2025 18:26
UA EN RU
"Надеюсь, что потянет": Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочь Евгений Кошевой с дочкой Варварой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Иванна Пашкевич

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился, где продолжит обучение его старшая дочь Варвара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий юмориста для проекта "ЖВЛ представляє".

Где будет учиться старшая дочь Кошевого

17-летняя девушка в этом году завершила обучение в школе. Сначала она рассматривала возможность поступления в зарубежный вуз, в частности в Польшу.

Однако впоследствии решила остаться в Украине. По словам отца, он не вмешивался в ее выбор и позволил самостоятельно определить желаемую специальность.

"Она выбрала то, что хотела, и я надеюсь, она это потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда научился тому, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять - окей. Заставлять - нет", - поделился шоумен.

&quot;Надеюсь, что потянет&quot;: Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочьЕвгений Кошевой с семьей (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Евгений пока не уточнил, в какое именно заведение поступила его дочь, однако ранее упоминал о ее интересе к Академии эстрадного и циркового искусств в Киеве.

Комик подчеркнул, что дочь планирует связать свое будущее с творчеством, и именно поэтому выбрала учебное заведение, которое может дать ей не только теорию, но и практические навыки.

Причин, почему Варвара передумала поступать за границу, Кошевой не детализировал.

Однако подчеркнул, что считает образование в Украине не менее перспективным, особенно в области искусства.

&quot;Надеюсь, что потянет&quot;: Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочьЕвгений Кошевой с семьей (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Напомним, еще в мае 2024 года Кошевой говорил о мечте Варвары стать певицей, выступать на больших площадках и собирать полные стадионы.

Она уже несколько лет занимается вокалом и учится противостоять критике в соцсетях.

Что касается младшей дочери Евгения - Серафимы - то она только что перешла в среднюю школу.

Планировать высшее образование еще рано, но отец уже замечает в ней творческие задатки. Девочка увлекается мозаикой и создает картины в этом стиле.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Кошевой Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия