Зірка "Кріпосної" замилувала фото з дітьми, які помітно підросли

Зірка популярного серіалу "Кріпосна" Ганна Сагайдачна показала на нових фото своїх дітей: 6-річного сина Тимура і 8-місячну доньку Міру.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Сагайдачна показала дітей

Зі своїми підписниками вона поділилася фото з недавнього відпочинку.

"Побачити море. Вперше за 4 роки, наше українське море. В Україні є все! А шакали заздрять. А шакали лютують і хочуть все забрати", - зазначила акторка в підписі до знімків.

Анна Сагайдачна з родиною (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одному з фото Сагайдачна одягнена в легку сукню з ніжним принтом і елегантні босоніжки на підборах, що створює свіжий і жіночний образ.

Її донечка, яка сидить у неї на колінах, одягнена в яскраво-жовту сукню з квітковим принтом. Син акторки сидить поруч, обіймаючи маму, в сірій футболці та шортах із бейсболкою.

На інших знімках вона показала атмосферні фото з прогулянки Одесою, а також на березі моря.

Сагайдачна показала дітей, які помітно підросли (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про Анну Сагайдачну

Цього року Сагайдачній виповнилося 36 років.

За свою кар'єру вона встигла знятися більш ніж у 40 фільмах і серіалах, а також здобути популярність як актриса дубляжу. Однак її шлях у кінематографі був не з легких: спершу вона працювала аніматоркою, згодом займалася озвучуванням, і лише потім отримала перші акторські ролі.

Однією з найяскравіших робіт Сагайдачної стала роль Наталії Дорошенко - доньки багатого поміщика - у популярному українському серіалі "Кріпосна".

Актриса була у шлюбі двічі. Перший раз - ще в студентські роки, але він виявився недовгим - як розповідала сама Анна, проблеми у стосунках почалися майже одразу.

У другому шлюбі з Євгеном Третяком у подружжя народився син Тимур. Пара офіційно розлучилася 2023 року після п'яти років шлюбу, хоча публічно повідомили про це тільки 2024-го. В одному з інтерв'ю Сагайдачна зізналася, що цей період був для неї дуже складним.

Уже через кілька місяців після новини про розлучення актриса повідомила, що чекає на дитину від нового обранця. Ім'я свого партнера вона поки не розкриває і не показує його в соцмережах.

У грудні 2025 року у пари народилася дочка. Дівчинку назвали незвичним ім'ям Міра.

Сагайдачна з донькою (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)