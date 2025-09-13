Стали відомі переможці кінопремії "Золота дзиґа-2025": хто та які нагороди отримав

У суботу, 13 вересня 2025 року, в День українського кіно, у Києві відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025".

Хто та які нагороди отримав, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram кінопремії.

"Золота дзиґа": хто та за що отримав нагороду Андрій Різоль - за видатний внесок у розвиток українського кінематографа.

- за видатний внесок у розвиток українського кінематографа. Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль за фільм "БожеВільні".

за фільм "БожеВільні". Карина Химчук - найкраща жіноча роль за роль у стрічці "Ти мене любиш?"

Василь Кухарський (посмертно) - найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі "Редакція".

- найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі "Редакція". Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

за "Будинок "Слово". Нескінченний роман". Алла Загайкевич - найкраща музика за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

That ain’t me - найкраща пісня, фільм "БожеВільні".

Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Сергій Маурін - найкращий грим, фільм "БожеВільні".

Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів у стрічці "Ти мене любиш?".

Михайло Закутський - найкращий звук у картині "Стрічка часу".

Віктор Онисько (посмертно) та Марина Майковська - найкращий монтаж у "Фрагменти льоду".

та Марина Майковська - найкращий монтаж у "Фрагменти льоду". Тарас Томенко та Любов Якимчук - найкращий сценарій у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Олександр Рощин - найкраща операторська робота, "Стрічка часу".

Тарас Томенко - найкраща режисерська робота за "Будинок "Слово".

Марія Стоянова - відкриття року, за фільм "Фрагменти льоду". Які фільми визнали найкращими "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - найкращий фільм .

. "Чорничне літо" - найкращий короткометражний ігровий фільм.

"Порцелянова війна" - найкращий документальний фільм.

"Там, де закінчується Росія" - найкращий короткометражний документальний фільм.

"Homo Amans" - найкращий серіал. Що відомо про премію "Золота дзиґа" Це українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія. Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Зокрема творці фільмів та актори змагаються за звання найкращий фільм, режисерська робота, акторська гра тощо.