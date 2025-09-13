Стали відомі переможці кінопремії "Золота дзиґа-2025": хто та які нагороди отримав
Золота дзиґа 2025 - переможці (фото: facebook.com/uafilmacademy)
У суботу, 13 вересня 2025 року, в День українського кіно, у Києві відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025".
Хто та які нагороди отримав, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram кінопремії.
"Золота дзиґа": хто та за що отримав нагороду
- Андрій Різоль - за видатний внесок у розвиток українського кінематографа.
- Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль за фільм "БожеВільні".
- Карина Химчук - найкраща жіноча роль за роль у стрічці "Ти мене любиш?"
- Василь Кухарський (посмертно) - найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі "Редакція".
- Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Алла Загайкевич - найкраща музика за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- That ain’t me - найкраща пісня, фільм "БожеВільні".
- Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Сергій Маурін - найкращий грим, фільм "БожеВільні".
- Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів у стрічці "Ти мене любиш?".
- Михайло Закутський - найкращий звук у картині "Стрічка часу".
- Віктор Онисько (посмертно) та Марина Майковська - найкращий монтаж у "Фрагменти льоду".
- Тарас Томенко та Любов Якимчук - найкращий сценарій у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Олександр Рощин - найкраща операторська робота, "Стрічка часу".
- Тарас Томенко - найкраща режисерська робота за "Будинок "Слово".
- Марія Стоянова - відкриття року, за фільм "Фрагменти льоду".
Які фільми визнали найкращими
- "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - найкращий фільм.
- "Чорничне літо" - найкращий короткометражний ігровий фільм.
- "Порцелянова війна" - найкращий документальний фільм.
- "Там, де закінчується Росія" - найкращий короткометражний документальний фільм.
- "Homo Amans" - найкращий серіал.
Що відомо про премію "Золота дзиґа"
Це українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.
Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа.
Зокрема творці фільмів та актори змагаються за звання найкращий фільм, режисерська робота, акторська гра тощо.
Вас також може зацікавити:
- Антоніна Хижняк отримала державну нагороду
- Чому "Євробачення-2026" опинилося на межі зриву
- Як виглядає квартира актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва.