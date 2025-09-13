Стали известны победители кинопремии "Золота дзиґа-2025": кто и какие награды получил
Золота дзиґа 2025 - победители (фото: facebook.com/uafilmacademy)
В субботу, 13 сентября 2025 года, в День украинского кино, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзиґа-2025".
Кто и какие награды получил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинопремии.
"Золота дзиґа-2025": кто и за что получил награду
- Андрей Ризоль - за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.
- Константин Темляк - лучшая мужская роль за фильм "БожеВільні".
- Карина Химчук - лучшая женская роль за роль в фильме "Ти мене любиш?"
- Василий Кухарский (посмертно) - лучшая мужская роль второго плана в фильме "Редакція".
- Нина Набока - лучшая женская роль второго плана за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Алла Загайкевич - лучшая музыка за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- That ain't me - лучшая песня, фильм "БожеВільні".
- Шевкет Сейдаметов - лучшая работа художника-постановщика в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Сергей Маурин - лучший грим, фильм "БожеВільні".
- Татьяна Кремень - лучший дизайн костюмов в фильме "Ти мене любиш?".
- Михаил Закутский - лучший звук в картине "Стрічка часу".
- Виктор Онисько (посмертно) и Марина Майковская - лучший монтаж в "Фрагменти льоду".
- Тарас Томенко и Любовь Якимчук - лучший сценарий в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
- Александр Рощин - лучшая операторская работа, "Стрічка часу".
- Тарас Томенко - лучшая режиссерская работа за "Будинок "Слово". Нескінченний роман.
- Мария Стоянова - открытие года, за фильм "Фрагменти льоду".
Какие фильмы признали лучшими
- "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - лучший фильм.
- "Чорничне літо" - лучший короткометражный игровой фильм.
- "Порцелянова війна" - лучший документальный фильм.
- "Там, де закінчується Росія" - лучший короткометражный документальный фильм.
- "Homo Amans" - лучший сериал.
Что известно про премию "Золота дзиґа"
Это украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия.
Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.
В частности создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное.
Вас также может заинтересовать:
- Антонина Хижняк получила государственную награду
- Почему "Евровидение-2026" оказалось на грани срыва
- Как выглядит квартира актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева.