Стали известны победители кинопремии "Золота дзиґа-2025": кто и какие награды получил

В субботу, 13 сентября 2025 года, в День украинского кино, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзиґа-2025".

Кто и какие награды получил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинопремии.

"Золота дзиґа-2025": кто и за что получил награду Андрей Ризоль - за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.

- за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа. Константин Темляк - лучшая мужская роль за фильм "БожеВільні".

за фильм "БожеВільні". Карина Химчук - лучшая женская роль за роль в фильме "Ти мене любиш?"

Василий Кухарский (посмертно) - лучшая мужская роль второго плана в фильме "Редакція".

- лучшая мужская роль второго плана в фильме "Редакція". Нина Набока - лучшая женская роль второго плана за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

за "Будинок "Слово". Нескінченний роман". Алла Загайкевич - лучшая музыка за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

That ain't me - лучшая песня, фильм "БожеВільні".

Шевкет Сейдаметов - лучшая работа художника-постановщика в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Сергей Маурин - лучший грим, фильм "БожеВільні".

Татьяна Кремень - лучший дизайн костюмов в фильме "Ти мене любиш?".

Михаил Закутский - лучший звук в картине "Стрічка часу".

Виктор Онисько (посмертно) и Марина Майковская - лучший монтаж в "Фрагменти льоду".

и Марина Майковская - лучший монтаж в "Фрагменти льоду". Тарас Томенко и Любовь Якимчук - лучший сценарий в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Александр Рощин - лучшая операторская работа, "Стрічка часу".

Тарас Томенко - лучшая режиссерская работа за "Будинок "Слово". Нескінченний роман.

Мария Стоянова - открытие года, за фильм "Фрагменти льоду". Какие фильмы признали лучшими "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - лучший фильм .

. "Чорничне літо" - лучший короткометражный игровой фильм.

"Порцелянова війна" - лучший документальный фильм.

"Там, де закінчується Росія" - лучший короткометражный документальный фильм.

"Homo Amans" - лучший сериал. Что известно про премию "Золота дзиґа" Это украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия. Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. В частности создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное.