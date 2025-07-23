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Стан Брюса Вілліса значно погіршився: що відомо про здоров'я актора

ЗМІ пишуть, що зірка "Міцного горішка" більше не може говорити та ходити (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Мережу сколихнули повідомлення про значне погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса. Актор нібито більше не може говорити, читати та ходити.

РБК-Україна розповідає, що відомо про здоров'я зірки бойовиків та чи дійсно воно погіршилося.

Що відомо про здоров'я Брюса Вілліса

Легенда бойовиків уже понад два роки бореться із серйозним неврологічним захворюванням.

Спочатку йому діагностували афазію, а згодом - фронтотемпоральну деменцію, яка позбавляє мовлення, пам’яті та впливає на поведінку.

Днями ЗМІ повідомили, що 70-річний актор нібито більше не може говорити, читати й ходити.

Деякі стверджували про "повну втрату мовлення" та "нерухомість" і що Вілліс потребує постійного догляду.

Він не може пересуватися без сторонньої допомоги й не пам'ятає своєї акторської кар'єри.

Брюс з дружиною Еммою (фото: instagram.com/demimoore)

Що кажуть рідні Вілліса про його стан

Офіційних підтверджень про погіршення самопочуття з боку сім'ї поки не було.

У червні 2025 року донька актора Румер прокоментувала боротьбу тата з деменцією.

Тоді вона опублікувала серію спільних світлин з Брюсом та дала зрозуміти, що у нього є проблеми з мовленням та пам'яттю.

"Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг розповісти мені про все це", - поділилася вона.

Вілліс з донькою Румер (фото: instagram.com/rumerwillis)

Що відомо про хворобу Брюса

Нагадаємо, Брюс Вілліс завершив кар'єру у 2022 році після понад 40 років у кіно через афазію, яка спричиняє втрату мовних функцій.

А вже у 2023-му родина повідомила, що ця хвороба стала наслідком лобово-скроневої деменції.

Тоді ж дружина Емма розповіла, що у Вілліса почала зникати пам’ять, погіршилося логічне мислення та здатність сприйняття навколишньої реальності.

У важкий час актора підтримують його рідні - дружина та спільні доньки Мейбл та Евелін.

Активно допомагають й старші дочки від шлюбу з Демі Мур - Румер, Скаут і Таллулу. Акторка, до речі, теж постійно підтримує колишнього чоловіка своєю присутністю.

 Брюс Вілліс з рідними (фото: instagram.com/demimoore)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Economic Times, Page six, Instagram Демі Мур та Румер Вілліс.

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