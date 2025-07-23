Стан Брюса Вілліса значно погіршився: що відомо про здоров'я актора

Мережу сколихнули повідомлення про значне погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса. Актор нібито більше не може говорити, читати та ходити.
РБК-Україна розповідає, що відомо про здоров'я зірки бойовиків та чи дійсно воно погіршилося.
Легенда бойовиків уже понад два роки бореться із серйозним неврологічним захворюванням.
Спочатку йому діагностували афазію, а згодом - фронтотемпоральну деменцію, яка позбавляє мовлення, пам’яті та впливає на поведінку.
Днями ЗМІ повідомили, що 70-річний актор нібито більше не може говорити, читати й ходити.
Деякі стверджували про "повну втрату мовлення" та "нерухомість" і що Вілліс потребує постійного догляду.
Він не може пересуватися без сторонньої допомоги й не пам'ятає своєї акторської кар'єри.
Офіційних підтверджень про погіршення самопочуття з боку сім'ї поки не було.
У червні 2025 року донька актора Румер прокоментувала боротьбу тата з деменцією.
Тоді вона опублікувала серію спільних світлин з Брюсом та дала зрозуміти, що у нього є проблеми з мовленням та пам'яттю.
"Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг розповісти мені про все це", - поділилася вона.
Нагадаємо, Брюс Вілліс завершив кар'єру у 2022 році після понад 40 років у кіно через афазію, яка спричиняє втрату мовних функцій.
А вже у 2023-му родина повідомила, що ця хвороба стала наслідком лобово-скроневої деменції.
Тоді ж дружина Емма розповіла, що у Вілліса почала зникати пам’ять, погіршилося логічне мислення та здатність сприйняття навколишньої реальності.
У важкий час актора підтримують його рідні - дружина та спільні доньки Мейбл та Евелін.
Активно допомагають й старші дочки від шлюбу з Демі Мур - Румер, Скаут і Таллулу. Акторка, до речі, теж постійно підтримує колишнього чоловіка своєю присутністю.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Economic Times, Page six, Instagram Демі Мур та Румер Вілліс.