Стан Брюса Вілліса значно погіршився: що відомо про здоров'я актора

Що відомо про здоров'я Брюса Вілліса

Легенда бойовиків уже понад два роки бореться із серйозним неврологічним захворюванням.

Спочатку йому діагностували афазію, а згодом - фронтотемпоральну деменцію, яка позбавляє мовлення, пам’яті та впливає на поведінку.

Днями ЗМІ повідомили, що 70-річний актор нібито більше не може говорити, читати й ходити.

Деякі стверджували про "повну втрату мовлення" та "нерухомість" і що Вілліс потребує постійного догляду.

Він не може пересуватися без сторонньої допомоги й не пам'ятає своєї акторської кар'єри.

Брюс з дружиною Еммою (фото: instagram.com/demimoore)

Що кажуть рідні Вілліса про його стан

Офіційних підтверджень про погіршення самопочуття з боку сім'ї поки не було.

У червні 2025 року донька актора Румер прокоментувала боротьбу тата з деменцією.

Тоді вона опублікувала серію спільних світлин з Брюсом та дала зрозуміти, що у нього є проблеми з мовленням та пам'яттю.

"Шкода, що я не ставила тобі більше запитань, поки ти ще міг розповісти мені про все це", - поділилася вона.

Вілліс з донькою Румер (фото: instagram.com/rumerwillis)

Що відомо про хворобу Брюса

Нагадаємо, Брюс Вілліс завершив кар'єру у 2022 році після понад 40 років у кіно через афазію, яка спричиняє втрату мовних функцій.

А вже у 2023-му родина повідомила, що ця хвороба стала наслідком лобово-скроневої деменції.

Тоді ж дружина Емма розповіла, що у Вілліса почала зникати пам’ять, погіршилося логічне мислення та здатність сприйняття навколишньої реальності.

У важкий час актора підтримують його рідні - дружина та спільні доньки Мейбл та Евелін.

Активно допомагають й старші дочки від шлюбу з Демі Мур - Румер, Скаут і Таллулу. Акторка, до речі, теж постійно підтримує колишнього чоловіка своєю присутністю.