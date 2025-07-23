Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось: что известно о здоровье актера

Что известно о здоровье Брюса Уиллиса

Легенда боевиков уже более двух лет борется с серьезным неврологическим заболеванием.

Сначала ему диагностировали афазию, а впоследствии - фронтотемпоральную деменцию, которая лишает речи, памяти и влияет на поведение.

На днях СМИ сообщили, что 70-летний актер якобы больше не может говорить, читать и ходить.

Некоторые утверждали о "полной потере речи" и "неподвижности" и что Уиллис нуждается в постоянном уходе.

Он не может передвигаться без посторонней помощи и не помнит своей актерской карьеры.

Брюс с женой Эммой (фото: instagram.com/demimoore)

Что говорят родные Уиллиса о его состоянии

Официальных подтверждений об ухудшении самочувствия со стороны семьи пока не было.

В июне 2025 года дочь актера Румер прокомментировала борьбу папы с деменцией.

Тогда она опубликовала серию совместных фотографий с Брюсом и дала понять, что у него есть проблемы с речью и памятью.

"Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог рассказать мне обо всем этом", - поделилась она.

Уиллис с дочерью Румер (фото: instagram.com/rumerwillis)

Что известно о болезни Брюса

Напомним, Брюс Уиллис завершил карьеру в 2022 году после более 40 лет в кино из-за афазии, которая вызывает потерю речевых функций.

А уже в 2023-м семья сообщила, что эта болезнь стала следствием лобно-височной деменции.

Тогда же жена Эмма рассказала, что у Уиллиса начала исчезать память, ухудшилось логическое мышление и способность восприятия окружающей реальности.

В трудное время актера поддерживают его родные - жена и общие дочери Мейбл и Эвелин.

Активно помогают и старшие дочери от брака с Деми Мур - Румер, Скаут и Таллулу. Актриса, кстати, тоже постоянно поддерживает бывшего мужа своим присутствием.