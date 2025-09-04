ua en ru
Де зараз Антон Лірник: комік зробив заяву про Україну та мову

Четвер 04 вересня 2025 15:56
Де зараз Антон Лірник: комік зробив заяву про Україну та мову
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Комік та шоумен Антон Лірник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок. В інтерв'ю росіянам він розповів, чому після початку повномасштабного вторгнення Росії не повернувся на батьківщину та зробив заяву про мову.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на нове інтерв'ю коміка YouTube-каналу "Говорящие головы".

Де зараз Антон Лірник та чому не повернувся в Україну

Багато років комік заробляв на території країни-агресорки. На початку російського повномасштабного вторгнення він також перебував там.

У новому інтерв'ю визнав, що не усвідомлював усієї серйозності, коли Росія розпочала агресію проти України у 2014-му.

"Це моя провина, яку я приймаю. 2014 року я як українець не усвідомив, що потрібно більше робити для того, щоб повернути Крим, повернути Донбас. Щоб вони були українськими й щоб цю тему підіймати", - сказав він.

За його словами, він перебував у ситуації, коли не мав місця ні на Батьківщині, ні у РФ.

"Я не зміг там залишитися (у РФ - ред.). Я розумів, що мене й в Україні ніхто не чекає. Усі вважають, що я проросійський. Тобто я усвідомлював: в Україну я не можу поїхати, мене там не чекають", - заявив Антон.

"Але й у Росії залишитися я теж не міг. І тому я одразу втратив усе: одну країну, іншу країну. Ну, тобто не втратив, а просто залишив її - хай іде до б*са. Але там залишитися це скільки ще треба в собі всередині вбити, скільки не відчувати", - додав він.

Лірник додав, що не має російського паспорта і засудив українських артистів, які продовжують там працювати.

Після виїзду з РФ він певний час жив у Туреччині, а згодом переїхав до Іспанії.

Де зараз Антон Лірник: комік зробив заяву про Україну та мовуАнтон Лірник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Мовна позиція Лірника

Гуморист назвав себе російськомовним українцем. Наразі не бачить для себе майбутнього в Україні, продовжує виступати за кордоном.

"Ну так, я, виходить, між. Тобто я російськомовний український комік, а, по-моєму, таких уже немає. І, здається, більше й не буде. Бо далі українці будуть усі україномовні", - сказав він.

Чи планує виступати в Україні

Лірник підкреслив, що його концерти стануть можливими після серйозного процесу адаптації, зокрема коли публіка зможе нормально його сприймати.

"Має пройти дуже серйозний якийсь процес, щоб я рано чи пізно повернувся в Україну і виступав там українською мовою, очевидно, і мене там нормально сприймали", - заявив він.

Лірник також зізнався, що після початку повномасштабної війни деякі українські колеги висловили зневагу до нього через те, що він перебував у Москві та продовжив виступати російською мовою.

Водночас були й ті, хто звернувся особисто, аби зрозуміти його позицію, і з ними комік підтримує спілкування й досі.

Де зараз Антон Лірник: комік зробив заяву про Україну та мовуАнтон Лірник про повернення в Україну (скриншот)

Що відомо про Антона Лірника

Український комік, автор та сценарист, відомий за "Дуетом імені Чехова" та проєктом "Comedy Club". Народився 23 вересня 1976 року в Кропивницькому.

На початку повномасштабної війни перебував у Москві. Звідти записав звернення до Путіна з проханням про "зелений коридор" для цивільних, чим спровокував критику серед українців. Згодом виїхав до Туреччини, а потім - до Іспанії.

Багаторічна робота в Росії та неоднозначна реакція на війну досі викликають критику з боку українців. В лютому 2025 року країна-агресорка внесла Лірника до списку "іноземних агентів".

"Мене нічого не пов'язує з Росією. Ні майна, ні родичів - нічого в мене там не було й немає. Тому я розумію це як спробу залякати людей... "Він же іноземний агент, раптом якось по нас прилетить". І тоді вони, мабуть, не підуть на концерт, бо бояться, що їм щось загрожує", - прокоментував цей статус комік.

Де зараз Антон Лірник: комік зробив заяву про Україну та мовуАнтон Лірник зараз (скриншот)

