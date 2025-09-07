"Страшно": Санина внезапно показалась в Киеве после скандала из-за выезда из Украины

Певица и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас живет за границей вместе с сыном и мужем-музыкантом Валерием Бебко, неожиданно появилась в Киеве. По крайней мере об этом свидетельствует новое видео, на котором артистка показала, как пряталась во время массированного ракетного удара в ночь на 7 сентября .

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Саниной.

Солистка The Hardkiss вернулась в Украину

Так, на новом видео Юлия сидит в укрытии и держит на руках собачку. Заметно, что певице и ее любимцу страшно.

"Было страшно, как вы? Провела всю ночь в подвале", - написала Санина.

Также она оставила геотег и дала понять, что находится в Киеве. Когда именно она вернулась в Украину - неизвестно.

Почему возникли скандалы вокруг Саниной и ее мужа

Напомним, в начале полномасштабной войны избранник Саниной, вместе с которым она выступает в составе группы The Hardkiss, "исчез" из соцсетей. Сама певица давала концерты в Украине, но ее избранник на сцену не выходил.

Санина и ее муж (фото: instagram.com/the_hardkiss)

А потом фаны заметили, что Санина выступает с мужем, но за границей. Из-за этого Бебко начали критиковать. Музыканта называли "беглецом".

А весной этого года Санина впервые объяснила, почему ее муж за границей. Она заверила, что Бебко выехал из Украины еще до начала полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала РФ.

Джерело: "що ти знаєш про Бобула" pic.twitter.com/SBolFJdXPO — Поліна Іваненко (@polinarbcua) May 3, 2025

Более того, Юлия возмутила словами о том, что она радуется за свою семью, ведь она не видит того, что происходит в Украине.

"Все, кто подписан на меня в Инстаграм давно, все знают, что мы выехали за границу до полномасштабного вторжения. Что наша семья решила остаться за границей, потому что мы имели такую возможность", - заявила Санина.

"И на самом деле я каждый день говорю "спасибо" Богу, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок - мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор. Я изредка приезжаю в Украину, но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине", - добавляла она.