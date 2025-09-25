Судаков вдруге став батьком: милі фото дитини
Український футболіст Георгій Судаков став батьком вдруге.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Стать дитини та перші фото
У 23-річного Судакова, який виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку", і його дружини Єлизавети народилася друга донька.
Радісна подія сталася ще 17 вересня, проте пара поділилася першими фото тільки сьогодні. Також молоді батьки розсекретили вагу і зріст новонародженої: 3020 г і 51 см.
"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", - написав футболіст у мережі.
Малятко назвали Златою. Зазначимо, що пара вже виховує 3-річну доньку Мілану.
На милих фото можна побачити новонароджену дівчинку, а також її зустріч зі старшою сестрою.
Як відреагували в мережі
Фоловери українського футболіста тут же почали вітати його з радісною подією:
- "Вітаю! Здоров'я вашій красивій родині", - написала Олександра Кучеренко.
- "Вітаю", - лаконічно зазначив футболіст Андрій Пятов
- "Це справжнє щастя! Найщиріші вітання", - написав телеведучий Григорій Решетнік
- "Вітаю всю родину"
- "Ну така ж зірочка улюблена".
У Судакова народилася друга донька (фото: instagram.com/sudakov_11)
Хто такий Георгій Судаков
Георгій Судаков - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України. Виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку". Учасник чемпіонату Європи 2024.
Футболіст одружений. Разом із дружиною Єлизаветою виховує також старшу доньку Мілану, яка народилася 16 квітня 2022 року.
