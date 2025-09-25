ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка

Четверг 25 сентября 2025 11:41
UA EN RU
Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка Георгий Судаков с женой (фото: instagram.com/sudakov_11)
Автор: Катерина Собкова

Украинский футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Пол ребенка и первые фото

У 23-летнего Судакова, который выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику", и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка.

Радостное событие произошло еще 17 сентября, однако пара поделилась первыми фото только сегодня. Также молодые родители рассекретили вес и рост новорожденной: 3020 г и 51 см.

"Наш маленький свет родился. 17.09.2025", - написал футболист в сети.

Малышку назвали Златой. Отметим, что пара уже воспитывает 3-летнюю дочь Милану.

На милых фото можно увидеть новорожденную малышку, а также ее встречу со старшей сестрой.

Георгий Судаков показал первые фото новорожденной дочери (фото: instagram.com/sudakov_11)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинского футболиста тут же принялись поздравлять его с радостным событием:

  • "Поздравляю! Здоровья вашей красивой семье", - написала Александра Кучеренко
  • "Поздравляю", - лаконично отметил футболист Андрей Пятов
  • "Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления", - написал телеведущий Григорий Решетник
  • "Поздравляю всю семью"
  • "Ну такая же звездочка любимая".

Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенкаУ Судакова родилась вторая дочка (фото: instagram.com/sudakov_11)

Кто такой Георгий Судаков

Георгий Судаков - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику". Участник чемпионата Европы 2024.

Футболист женат. Вместе с супругой Елизаветой воспитывает также старшую дочь Милану, которая родилась 16 апреля 2022 года.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Футболисты Спортсмены
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"