Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка

Украинский футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Пол ребенка и первые фото

У 23-летнего Судакова, который выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику", и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка.

Радостное событие произошло еще 17 сентября, однако пара поделилась первыми фото только сегодня. Также молодые родители рассекретили вес и рост новорожденной: 3020 г и 51 см.

"Наш маленький свет родился. 17.09.2025", - написал футболист в сети.

Малышку назвали Златой. Отметим, что пара уже воспитывает 3-летнюю дочь Милану.

На милых фото можно увидеть новорожденную малышку, а также ее встречу со старшей сестрой.

Георгий Судаков показал первые фото новорожденной дочери (фото: instagram.com/sudakov_11)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинского футболиста тут же принялись поздравлять его с радостным событием:

"Поздравляю! Здоровья вашей красивой семье", - написала Александра Кучеренко

"Поздравляю", - лаконично отметил футболист Андрей Пятов

"Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления", - написал телеведущий Григорий Решетник

"Поздравляю всю семью"

"Ну такая же звездочка любимая".

Кто такой Георгий Судаков

Георгий Судаков - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику". Участник чемпионата Европы 2024.

Футболист женат. Вместе с супругой Елизаветой воспитывает также старшую дочь Милану, которая родилась 16 апреля 2022 года.