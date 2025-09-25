Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка
Украинский футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
Пол ребенка и первые фото
У 23-летнего Судакова, который выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику", и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка.
Радостное событие произошло еще 17 сентября, однако пара поделилась первыми фото только сегодня. Также молодые родители рассекретили вес и рост новорожденной: 3020 г и 51 см.
"Наш маленький свет родился. 17.09.2025", - написал футболист в сети.
Малышку назвали Златой. Отметим, что пара уже воспитывает 3-летнюю дочь Милану.
На милых фото можно увидеть новорожденную малышку, а также ее встречу со старшей сестрой.
Как отреагировали в сети
Фолловеры украинского футболиста тут же принялись поздравлять его с радостным событием:
- "Поздравляю! Здоровья вашей красивой семье", - написала Александра Кучеренко
- "Поздравляю", - лаконично отметил футболист Андрей Пятов
- "Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления", - написал телеведущий Григорий Решетник
- "Поздравляю всю семью"
- "Ну такая же звездочка любимая".
У Судакова родилась вторая дочка (фото: instagram.com/sudakov_11)
Кто такой Георгий Судаков
Георгий Судаков - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику". Участник чемпионата Европы 2024.
Футболист женат. Вместе с супругой Елизаветой воспитывает также старшую дочь Милану, которая родилась 16 апреля 2022 года.
Вас также может заинтересовать
- Жена Усика очаровала новым фото с боксером в важный день
- Рианна и A$AP Rocky стали родителями в третий раз
- Умер отец звезды "Шахтера" Судакова.