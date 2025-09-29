ua en ru
Супербоул-2026: Bad Bunny стане хедлайнером найочікуванішого шоу року

Понеділок 29 вересня 2025 11:16
Супербоул-2026: Bad Bunny стане хедлайнером найочікуванішого шоу року Bad Bunny (фото: instagram.com/badbunnypr)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка реггетону світового рівня Bad Bunny виступить у перерві фінального матчу Супербоулу-2026, який відбудеться в ніч з 8 на 9 лютого у Санта-Кларі, що у Каліфорнії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал NFL.

Презентація в стилі Bad Bunny

Оголошення супроводжувалося коротким відео, яке транслювалося під час гри регулярного чемпіонату з американського футболу.

У ролику артист з’явився на пляжі, сидячи верхи на воротах для американського футболу, під ремікс власного хіта DtMF з останнього альбому, що перевищив мільярд прослуховувань на Spotify.

У своєму зверненні Bad Bunny, справжнє ім’я якого Беніто Мартінес Окасіо, зазначив, що те, що він відчуває, виходить за межі його можливостей.

"Це завдяки всім, хто був до мене та пробіг милі заради мене, щоб я забив цю спробу. Це завдяки моєму народу, моїй культурі та нашій історії", - поділився емоціями артист.

Таким чином, 31-річний пуерториканець стане наступником Кендріка Ламара, який був хедлайнером Супербоулу-2025.

Мільярди стрімів і рекорди

Bad Bunny є одним із найбільш слуханих неангломовних артистів в історії. Він утримував звання найпопулярнішого виконавця на Spotify у 2020–2022 роках, а у 2025 році перетнув позначку у 100 мільярдів прослуховувань, поступившись лише Дрейку (114,5 млрд) та Тейлор Свіфт (104,3 млрд), за даними Billboard.

Його шостий студійний альбом DeBÍ TiRAR MáS FOTOS, що вийшов у січні 2025 року, очолив чарти і подарував нові хіти, серед яких - Callaita та Mia.

Виконавець нещодавно завершив серію сольних концертів "No Me Quiero Ir De Aqui" на батьківщині в Пуерто-Рико.

Супербоул-2026: Bad Bunny стане хедлайнером найочікуванішого шоу рокуBad Bunny (фото: instagram.com/badbunnypr)

Вже у листопаді 2025 року він вирушить у масштабне світове турне, яке триватиме до липня 2026-го і охопить Латинську Америку, Австралію та Європу.

Серед найбільших зупинок - дводенний концерт у паризькій арені La Défense 4 та 5 липня 2026 року.

Водночас у США Bad Bunny виступить лише на Супербоулі. За його словами, це пов’язано з ризиком появи американської імміграційної поліції (ICE) біля концертних майданчиків, що він нещодавно пояснив у інтерв’ю британському журналу iD.

Супербоул-2026: Bad Bunny стане хедлайнером найочікуванішого шоу рокуBad Bunny (фото: instagram.com/badbunnypr)

