Супербоул-2026: Bad Bunny станет хедлайнером самого ожидаемого шоу года

Понедельник 29 сентября 2025 11:16
Супербоул-2026: Bad Bunny станет хедлайнером самого ожидаемого шоу года Bad Bunny (фото: instagram.com/badbunnypr)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда реггетона мирового уровня Bad Bunny выступит в перерыве финального матча Супербоула-2026, который состоится в ночь с 8 на 9 февраля в Санта-Кларе, что в Калифорнии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал NFL.

Презентация в стиле Bad Bunny

Объявление сопровождалось коротким видео, которое транслировалось во время игры регулярного чемпионата по американскому футболу.

В ролике артист появился на пляже, сидя верхом на воротах для американского футбола, под ремикс собственного хита DtMF из последнего альбома, превысившего миллиард прослушиваний на Spotify.

В своем обращении Bad Bunny, настоящее имя которого Бенито Мартинес Окасио, отметил, что то, что он чувствует, выходит за пределы его возможностей.

"Это благодаря всем, кто был до меня и пробежал мили ради меня, чтобы я забил эту попытку. Это благодаря моему народу, моей культуре и нашей истории", - поделился эмоциями артист.

Таким образом, 31-летний пуэрториканец станет преемником Кендрика Ламара, который был хедлайнером Супербоула-2025.

Миллиарды стримов и рекорды

Bad Bunny является одним из самых слушаемых неанглоязычных артистов в истории. Он удерживал звание самого популярного исполнителя на Spotify в 2020-2022 годах, а в 2025 году пересек отметку в 100 миллиардов прослушиваний, уступив лишь Дрейку (114,5 млрд) и Тейлор Свифт (104,3 млрд), по данным Billboard.

Его шестой студийный альбом DeBÍ TiRAR MáS FOTOS, вышедший в январе 2025 года, возглавил чарты и подарил новые хиты, среди которых - Callaita и Mia.

Исполнитель недавно завершил серию сольных концертов "No Me Quiero Ir De Aqui" на родине в Пуэрто-Рико.

Уже в ноябре 2025 года он отправится в масштабное мировое турне, которое продлится до июля 2026-го и охватит Латинскую Америку, Австралию и Европу.

Среди крупнейших остановок - двухдневный концерт в парижской арене La Défense 4 и 5 июля 2026 года.

В то же время в США Bad Bunny выступит только на Супербоуле. По его словам, это связано с риском появления американской иммиграционной полиции (ICE) возле концертных площадок, что он недавно объяснил в интервью британскому журналу iD.

