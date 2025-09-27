Курйоз на сцені: Тіна Кароль потрапила в кумедну ситуацію і насмішила реакцією (відео)

Співачка Тіна Кароль вразила почуттям гумору. Під час концерту з нею стався курйоз, але вона не стала цього соромитися.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на своїй сторінці в Instagram розповів блогер Ярослав Гопаца.

Як з Кароль стався курйоз

Так, під час одного з нещодавніх концертів Тіна хотіла вразити вокальним "трюком". Але під час співу вона зрозуміла, що щось пішло не так.

Втім, Кароль не зніяковіла. Вона щиро розсміялася та дала зрозуміти, що спокійно ставиться до курйозів та фейлів, адже вони бувають з усіма.

Після цього співачка продовжила виконувати пісню. Реакція Кароль на ситуацію вразила та насмішила фанів. У коментарях вони зазначили, що саме так потрібно сприймати дрібні помилки, адже в цьому немає нічого страшного.

Також користувачі написали:

"Блін, ну вона класна. Вона трішки зняла напругу з цього моменту. Не вийшло, посміялись і далі ок. Круто"

"Ну з ким не буває!!! Сміх та й годі"

"Дякую за чудову історію і настрій".

На курйоз Кароль навіть почали знімати пародії та огляди. Нещодавно викладачка з вокалу Юлія Юрченко навіть записала "розбір" ситуації та пояснила, чому Тіні не вдалося виконати свій "трюк".

"З усіма буває. навіть професіонали можуть помилятися, але давайте розберемо, чому цей прийом не вийшов, чому вона припинила свій вокал і що було не так. Вчитися прийому rattle нескладно, але важливо тренуватися правильно, щоб не пошкодити голосові зв’язки", - зазначила вона.