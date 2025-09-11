Святослав Вакарчук таємно похрестив сина: хто став кумом музиканта

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук похрестив свого первістка Івана, а його кумом став відомий музикант та близький друг.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар клавішника "Океану Ельзи" Мілоша Єліча ТСН.

Що відомо про хрещення сина Вакарчука

Як з'ясувалося, саме Мілош став хрещеним батьком первістка музиканта. Він зізнався на презентації фільму "Малевич", що вони з колегою не лише друзі, а тепер ще й куми.

"Ми разом граємо вже 21 рік. І не просто працюємо, а й дружимо. Ба більше, я хрестив його сина. Тобто ви розумієте, наскільки ми близькі та можемо бути щирими один з одним", - розповів він.

Для Мілоша син Святослава став вже п'ятим похресником, однак відмовити другу у такому важливому кроці він не міг.

"Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся бути хрещеним мого сина?" І, звісно, я сказав так, це для мене честь", - поділився він.

Мілош Єліч (фото: instagram.com/milos9981)

Де проходило хрещення сина Вакарчука

За словами Єліча, таїнство відбулося в Карпатах в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків". Вочевидь, мова йшла про церкву Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні.

Дату події він не розкрив, проте назвав особистість хрещеної мами. Нею стала Анна Бурячкова, яка зняла декілька кліпів для "Океану Ельзи", а ще вона дружить з коханою Вакарчука.

Діти Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

У 2021 році з'явилися чутки про стосунки музиканта з продюсеркою Євгенією Яцутою. Тоді ж у серпні у пари народився син Іван, а в червні 2022-го - донька Соломія.

Після початку повномасштабного вторгнення Вакарчук став трохи відвертішим щодо особистого життя. У червні цього року він вперше показав сина та доньку, а також показався на публіці зі своєю коханою.