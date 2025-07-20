Вакарчук вперше вийшов у світ з коханою, яка народила йому двох дітей (відео)
Лідер гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук уперше з'явився на публіці зі своєю коханою, продюсеркою продакшена Radioactive Films Євгенією Яцутою, яка народила йому двох дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт юзерки Nataborodii.
Святослав Вакарчук засвітився з Євгенією Яцутою
Так, пару заскочили під час першого дня Atlas Festival 2025 у Києві - їх упізнали серед глядачів виступу гурту "Бумбокс", який став головним хедлайнером вечора.
На відео, яке завірусилося мережею, музикант був у сонцезахисних окулярах, ніжно обіймав партнерку за плечі, а вона поклала голову йому на груди - пара виглядала дуже зворушливо.
@nataborodii #atlas2025 #atlas #boombox оригінальний звук - Nataborodii
Що відомо про особисте життя Вакарчука
Святослав Вакарчук рідко ділиться подробицями особистого життя, а тим паче - любовними історіями.
Але кілька років тому артист згадав про своє перше кохання: воно трапилося ще в університеті, коли він навчався на фізичному факультеті у Львові.
Ім’я дівчини Вакарчук не розкрив, лише зауважив, що все починалося дуже сором’язливо.
Набагато довшими були його стосунки з Лялею Фонарьовою - жінкою, з якою він провів понад 20 років.
Вони познайомилися ще в студентські роки. За даними ЗМІ, Ляля навчалася у школі стилістів у Лондоні та згодом стала артдиректоркою гурту "Океан Ельзи".
На момент знайомства з музикантом вона була заміжня за львівським стилістом Володимиром Тарасюком і мала доньку Діану.
Святослав Вакарчук з Фонарьовою і донькою Діаною (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Та почуття до Вакарчука перемогли, і Фонарьова подала на розлучення.
Попри те, що між ними була лише дворічна різниця у віці, пара здавалася однією з найміцніших у шоу-бізнесі.
Вони не поспішали офіційно оформлювати стосунки, а Святослав виховував Діану як рідну доньку.
За словами самого музиканта, він не вважав за потрібне ставити штамп у паспорті. Але у 2015 році пара все ж одружилася.
У 2021 році Вакарчук здивував прихильників кількома несподіваними новинами. У квітні він вперше за тривалий час привітав Лялю з днем народження в Instagram.
А вже влітку стало відомо, що пара розлучилася. Згодом у ЗМІ з’явилися чутки про його нові стосунки - з Євгенією Яцутою, продюсеркою Radioactive Films.
Євгенія Яцута (фото: facebook.com/aristocratsfm)
У серпні того ж року у Святослава народився син Іван, а в червні 2022-го - донька Соломія.
Через війну співак довго не бачив молодшу доньку - з моменту її народження минуло три місяці, поки він зміг з нею зустрітися.
Щодо падчерки Діани, яка виросла поруч із ним, то досі невідомо, чи вони підтримують зв’язок.
І хоч подейкували, що вона може бути його біологічною донькою - ця тема залишається без коментарів.
Вас може зацікавити
- Святослав Вакарчук вперше показав сина та доньку
- "Підпільний стендап" і компанія Вакарчука отримали статус критично важливих
- Вакарчук заспівав з військовим про полон, повернення і тишу, якої бракує