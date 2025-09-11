ua en ru
Святослав Вакарчук тайно покрестил сына: кто стал кумом музыканта

Четверг 11 сентября 2025 18:43
Святослав Вакарчук тайно покрестил сына: кто стал кумом музыканта Вакарчук покрестил сына в известной церкви (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук окрестил своего первенца Ивана, а его кумом стал известный музыкант и близкий друг.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий клавишника "Океана Ельзи" Милоша Елича ТСН.

Что известно о крещении сына Вакарчука

Как выяснилось, именно Милош стал крестным отцом первенца музыканта. Он признался на презентации фильма "Малевич", что они с коллегой не только друзья, а теперь еще и кумовья.

"Мы вместе играем уже 21 год. И не просто работаем, но и дружим. Более того, я крестил его сына. То есть вы понимаете, насколько мы близки и можем быть искренними друг с другом", - рассказал он.

Для Милоша сын Святослава стал уже пятым крестником, однако отказать другу в таком важном шаге он не мог.

"Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?" И, конечно, я сказал да, это для меня честь", - поделился он.

Святослав Вакарчук тайно покрестил сына: кто стал кумом музыкантаМилош Елич (фото: instagram.com/milos9981)

Где проходило крещение сына Вакарчука

По словам Елича, таинство состоялось в Карпатах в церкви, в которой снимали фильм "Тіні забутих предків". Очевидно, речь шла о церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Криворивне.

Дату события он не раскрыл, однако назвал личность крестной мамы. Ею стала Анна Бурячкова, которая сняла несколько клипов для "Океана Ельзи", а еще она дружит с возлюбленной Вакарчука.

Святослав Вакарчук тайно покрестил сына: кто стал кумом музыкантаДети Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

В 2021 году появились слухи об отношениях музыканта с продюсером Евгенией Яцутой. Тогда же в августе у пары родился сын Иван, а в июне 2022-го - дочь Соломия.

После начала полномасштабного вторжения Вакарчук стал немного более откровенным в отношении личной жизни. В июне этого года он впервые показал сына и дочь, а также показался на публике со своей возлюбленной

