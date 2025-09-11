Святослав Вакарчук таємно похрестив сина: хто став кумом музиканта

Що відомо про хрещення сина Вакарчука

Як з'ясувалося, саме Мілош став хрещеним батьком первістка музиканта. Він зізнався на презентації фільму "Малевич", що вони з колегою не лише друзі, а тепер ще й куми.

"Ми разом граємо вже 21 рік. І не просто працюємо, а й дружимо. Ба більше, я хрестив його сина. Тобто ви розумієте, наскільки ми близькі та можемо бути щирими один з одним", - розповів він.

Для Мілоша син Святослава став вже п'ятим похресником, однак відмовити другу у такому важливому кроці він не міг.

"Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся бути хрещеним мого сина?" І, звісно, я сказав так, це для мене честь", - поділився він.

Мілош Єліч (фото: instagram.com/milos9981)

Де проходило хрещення сина Вакарчука

За словами Єліча, таїнство відбулося в Карпатах в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків". Вочевидь, мова йшла про церкву Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні.

Дату події він не розкрив, проте назвав особистість хрещеної мами. Нею стала Анна Бурячкова, яка зняла декілька кліпів для "Океану Ельзи", а ще вона дружить з коханою Вакарчука.

Діти Вакарчука (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

У 2021 році з'явилися чутки про стосунки музиканта з продюсеркою Євгенією Яцутою. Тоді ж у серпні у пари народився син Іван, а в червні 2022-го - донька Соломія.

Після початку повномасштабного вторгнення Вакарчук став трохи відвертішим щодо особистого життя. У червні цього року він вперше показав сина та доньку, а також показався на публіці зі своєю коханою.