Святослав Вакарчук таємно похрестив сина: хто став кумом музиканта

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук похрестив свого первістка Івана, а його кумом став відомий музикант та близький друг.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар клавішника "Океану Ельзи" Мілоша Єліча ТСН.
Як з'ясувалося, саме Мілош став хрещеним батьком первістка музиканта. Він зізнався на презентації фільму "Малевич", що вони з колегою не лише друзі, а тепер ще й куми.
"Ми разом граємо вже 21 рік. І не просто працюємо, а й дружимо. Ба більше, я хрестив його сина. Тобто ви розумієте, наскільки ми близькі та можемо бути щирими один з одним", - розповів він.
Для Мілоша син Святослава став вже п'ятим похресником, однак відмовити другу у такому важливому кроці він не міг.
"Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся бути хрещеним мого сина?" І, звісно, я сказав так, це для мене честь", - поділився він.
За словами Єліча, таїнство відбулося в Карпатах в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків". Вочевидь, мова йшла про церкву Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні.
Дату події він не розкрив, проте назвав особистість хрещеної мами. Нею стала Анна Бурячкова, яка зняла декілька кліпів для "Океану Ельзи", а ще вона дружить з коханою Вакарчука.
У 2021 році з'явилися чутки про стосунки музиканта з продюсеркою Євгенією Яцутою. Тоді ж у серпні у пари народився син Іван, а в червні 2022-го - донька Соломія.
Після початку повномасштабного вторгнення Вакарчук став трохи відвертішим щодо особистого життя. У червні цього року він вперше показав сина та доньку, а також показався на публіці зі своєю коханою.
