Тарас Тополя пояснив, хто оплачує ремонт його квартири після ракетного удару

Відомий музикант Тарас Тополя поділився подробицями про ремонт своєї квартири , пошкодженої внаслідок ракетного удару РФ по Києву 23 червня. Співак розповів, чи отримує він державну допомогу, і пояснив, за чий коштом зараз триває ремонт.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Oboz.ua.

Хто оплачує ремонт

Лідер гурту "Антитіла" поділився, як відновлює житло після обстрілу і на які труднощі натрапляє.

"Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати було не можна. Після того як усе оглянули та зафіксували, ми почали ремонт", - розповідає музикант.

Сім'я не чекає компенсації від держави, адже, за його словами, процес надто тривалий і не покриє реальні витрати.

"Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усі витрати, але сама процедура бюрократична і тривала", - наголосив він.

Тарас зазначає, що часу на очікування немає, адже сім'ї потрібно повертатися до нормального життя вже до вересня.

Однак, за словами артиста, найгірше це загальний стан будинку, який залишається без змін.

"Майже три місяці після прильоту нічого не відбувалося з відновленням фасаду. Попереду дощі та сніги, і якщо заведеться грибок чи пліснява - буде непросто", - зазначив він.

Ситуація з будинком навпроти, у який було пряме попадання, ще гірша.

"Будинок навпроти, куди влучила балістична ракета, з моєї точки зору, не підлягає відновленню. І з ним теж нічого не роблять. Його не зносять - просто стоїть", - зазначив Тополя.

Тарас Тополя розповів про ремонт квартири

Музикант також розповів, як триває ремонт його квартири після обстрілу.

"Наша квартира зараз у ремонті, і ми дуже сподіваємося, що до першого вересня вже буде придатною для життя", - поділився музикант.

За його словами, сім'я робить усе можливе, щоб повернутися до звичного життя після вибухової хвилі, яка пошкодила будинок.

"Робимо все можливе, щоб повернутися до розкладу, який був до того дня, коли наш будинок постраждав від вибухової хвилі під час обстрілу", - зазначив він.

Сім'я також вжила заходів щодо додаткової безпеки.

"Робимо безпечним простір, щоб мати змогу ховатися від потенційних загроз - поставили броньовані вікна, протипожежні двері, наклеїли захисну плівку та робимо інші необхідні кроки", - розповів Тополя.

Також ремонтують загальний коридор між опорними стінами.

"Сподіваємося, що двічі в одне місце не прилітає... Ну а що робити?" - додав він.

Чому сім'я Тополі не хоче переїхати за місто

Тополя з дружиною Оленою Тополею (відомо також як співачка Alyosha), а також трьома дітьми розглядали й інший варіант.

"Ми думали про придбання будинку. Але, на жаль, у нашому районі не знайшлося такого, який відповідав би вимогам безпеки: з підвальним приміщенням і зручним розташуванням", - пояснив музикант.

За словами Тополя, питання безпеки, зручності та звичного розкладу для дітей стало ключовим фактором у рішенні залишитися.

"Переїзд за місто не розглядали, адже все наше життя підлаштоване під дітей у районі, де живемо: їхні заняття, школу, спорт, музику. Уся логістика зосереджена тут", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч із 22 на 23 червня РФ завдала комбінованого удару по Києву, використавши дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Під час масованої атаки постраждала квартира соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Його житло розташоване в будинку поруч із багатоповерхівкою, у яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю, де мешкав Тополя з родиною.

На момент прильоту дітей і самого Тараса у квартирі не було. Його дружина разом із рідним братом Русланом і племінником вчасно спустилися в укриття і не постраждали.