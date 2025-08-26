Тарас Тополя подав до суду на Мар'яну Безуглу: деталі
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вирішив оскаржити в суді заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка публічно звинуватила його у "фейковій мобілізації" та нібито відсутності служби у Збройних силах України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця OBOZ.UA.
Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу
Причиною судового позову став скандальний допис депутатки у соцмережах, який, за словами Тополі, не відповідає дійсності та є наклепницьким.
Артист наголосив, що прагне юридичного спростування цієї інформації.
"Я ділюся цим уперше - мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді", - повідомив Тополя.
Також виконавець додав, що гроші, які раніше збиралися на допомогу Безуглій після його гучної ініціативи з "психіатричною підтримкою", будуть спрямовані на інші цілі - а саме на допомогу дітям загиблих бійців 130-го батальйону.
Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia(
"Крім того, ми надіслали їй кілька офіційних листів щодо розподілу коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби", - сказав музикант.
"У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку, оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно - підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти будуть спрямовані саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі", - додав він.
Нагадаємо, публічне протистояння між депутаткою і музикантом почалося в червні, коли Тополя оприлюднив фото своєї квартири, зруйнованої через обстріл.
Безугла тоді написала, що це "карма", і звинуватила його у вигаданій службі.
Мар’яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)
Близько місяця потому сама вона зізналася, що має синдром Аспергера - це розлад аутистичного спектру, який, за її словами, ускладнює емоційне сприйняття людей.
