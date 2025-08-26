ua en ru
Тарас Тополя подав до суду на Мар'яну Безуглу: деталі

Вівторок 26 серпня 2025 19:53
Тарас Тополя подав до суду на Мар'яну Безуглу: деталі Тарас Тополя і Марʼяна Безугла (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя вирішив оскаржити в суді заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка публічно звинуватила його у "фейковій мобілізації" та нібито відсутності служби у Збройних силах України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця OBOZ.UA.

Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу

Причиною судового позову став скандальний допис депутатки у соцмережах, який, за словами Тополі, не відповідає дійсності та є наклепницьким.

Артист наголосив, що прагне юридичного спростування цієї інформації.

"Я ділюся цим уперше - мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді", - повідомив Тополя.

Також виконавець додав, що гроші, які раніше збиралися на допомогу Безуглій після його гучної ініціативи з "психіатричною підтримкою", будуть спрямовані на інші цілі - а саме на допомогу дітям загиблих бійців 130-го батальйону.

Тарас Тополя подав до суду на Мар'яну Безуглу: деталіТарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia(

"Крім того, ми надіслали їй кілька офіційних листів щодо розподілу коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби", - сказав музикант.

"У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку, оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно - підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти будуть спрямовані саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі", - додав він.

Нагадаємо, публічне протистояння між депутаткою і музикантом почалося в червні, коли Тополя оприлюднив фото своєї квартири, зруйнованої через обстріл.

Безугла тоді написала, що це "карма", і звинуватила його у вигаданій службі.

Тарас Тополя подав до суду на Мар'яну Безуглу: деталіМар’яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Близько місяця потому сама вона зізналася, що має синдром Аспергера - це розлад аутистичного спектру, який, за її словами, ускладнює емоційне сприйняття людей.

