Тарас Тополя объяснил, кто оплачивает ремонт его квартиры после ракетного удара

Известный музыкант Тарас Тополя поделился подробностями про ремонт своей квартиры , поврежденной в результате ракетного удара РФ по Киеву 23 июня. Певец рассказал, получает ли он государственную помощь, и объяснил, за чей счет сейчас идет ремонт.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Oboz.ua.

Кто оплачивает ремонт

Лидер группы "Антитела" поделился, как восстанавливает жилье после обстрела и с какими трудностями сталкивается.

"Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать было нельзя. После того как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт", - рассказывает музыкант.

Семья не ждет компенсации от государства, ведь, по его словам, процесс слишком длительный и не покроет реальные затраты.

"Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, не покроют все расходы, но сама процедура бюрократическая и длительная", - подчеркнул он.

Тарас отмечает, что времени на ожидания нет, ведь семье нужно возвращаться к нормальной жизни уже до сентября.

Однако, по словам артиста, хуже всего это общее состояние дома, которое остается без изменений.

"Почти три месяца после прилета ничего не происходило с восстановлением фасада. Впереди дожди и снега, и если заведется грибок или плесень - будет непросто", - отметил он.

Ситуация с домом напротив, в который было прямое попадание, еще хуже.

"Дом напротив, куда попала баллистическая ракета, с моей точки зрения, не подлежит восстановлению. И с ним тоже ничего не делают. Его не сносят - просто стоит", - отметил Тополя.

Тарас Тополя рассказал про ремонт квартиры

Музыкант также рассказал, как идет ремонт его квартиры после обстрела.

"Наша квартира сейчас в ремонте, и мы очень надеемся, что к первому сентября уже будет пригодной для жизни", - поделился музыкант.

По его словам, семья делает все возможное, чтобы вернуться к привычной жизни после взрывной волны, повредившей дом.

"Делаем все возможное, чтобы вернуться к расписанию, которое было до того дня, когда наш дом пострадал от взрывной волны при обстреле", - отметил он.

Семья также приняла меры по дополнительной безопасности.

"Делаем безопасным пространство, чтобы иметь возможность скрываться от потенциальных угроз - поставили бронированные окна, противопожарные двери, наклеили защитную пленку и делаем другие необходимые шаги", - рассказал Тополя.

Также ремонтируют общий коридор между опорными стенами.

"Надеемся, что дважды в одно место не прилетает... Ну а что делать?" - добавил он.

Почему семья Тополи не хочет переехать за город

Тополя с супругой Еленой Тополей (известно также как певица Alyosha), а также тремя детьми рассматривали и другой вариант.

"Мы думали о приобретении дома. Но, к сожалению, в нашем районе не нашлось такого, который отвечал бы требованиям безопасности: с подвальным помещением и удобным расположением", - пояснил музыкант.

По словам Тополя, вопрос безопасности, удобства и привычного расписания для детей стал ключевым фактором в решении остаться.

"Переезд за город не рассматривали, ведь вся наша жизнь подстроена под детей в районе, где живем: их занятия, школу, спорт, музыку. Вся логистика сосредоточена здесь", - отметил он.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня РФ нанесла комбинированный удар по Киеву, использовав дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

Во время массированной атаки пострадала квартира солиста группы "Антитела" Тараса Тополи.

Его жилье расположено в доме рядом с многоэтажкой, в которую попала российская баллистическая ракета. Мощная взрывная волна серьезно повредила здание, где жил Тополя с семьей.

На момент прилета детей и самого Тараса в квартире не было. Его супруга вместе с родным братом Русланом и племянником вовремя спустились в укрытие и не пострадали.