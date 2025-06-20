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"Тато досі не в курсі": відома акторка змінила прізвище й розкрила причину

П'ятниця 20 червня 2025 08:22
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"Тато досі не в курсі": відома акторка змінила прізвище й розкрила причину Катаріна Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка зі "Скаженого весілля" Катаріна Файн зізналася, що офіційно змінила прізвище. Вона вирішила це зробити не просто так.

Як повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю "Коротко про" Катаріна назвала своє справжнє прізвище і пояснила, чому від нього відмовилася.

Як насправді звали Катаріну Файн

Так, раніше Катаріна носила прізвище Чугай. Але вона будує кар'єру під псевдонімом, так акторка підписана і в соцмережах. Тому зірка вирішила стати Файн не лише у творчому житті, а й в паспорті.

"Я вже давно змінила прізвище у паспорті. Оскільки у мене є амбіції зніматися в європейських та голлівудських проєктах, вирішила це зробити. Адже документально це створює складнощі і незручності", - розповіла Катаріна.

"Все одно я своїм прізвищем ніде не користуюсь і вже навіть з ним себе не асоціюю. Тому офіційно - Катаріна Файн", - зазначила вона.

&quot;Тато досі не в курсі&quot;: відома акторка змінила прізвище й розкрила причинуАкторка Катаріна Файн змінила прізвище (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Цікаво, що про такі зміни акторка не розповіла татові. Втім, Файн думає, що його це не засмутить. У Катаріни є родичі-чоловіки, завдяки яким їхнє прізвище має майбутнє.

"Тато досі не в курсі. У мене є два мої рідні брати, двійнята, вони носять татове прізвище. Тому буде продовження роду, продовження прізвища, тато не переживає. І мені добре", - пояснила Файн.

Хто така Катаріна Файн

Українська акторка театру та кіно, народилася 26 січня 1994 року в Києві. Вона закінчила акторський факультет КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого (майстерня О. Шаварського) і дебютувала на екрані у 2016 році, знявшись у серіалі "Вікно життя". Найбільшу популярність здобула завдяки ролі в фільмі “Скажене весілля 3”. Файн також зіграла у проєктах “Беззахисне серце”, “Розтин покаже” та “Зв’язок”.

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