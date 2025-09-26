Терен чесно висловився про нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка

Терен висловився про участь Цимбалюка в "Холостяку"

Журналістка почала розмову про те, чи потрібні такі шоу, як "Холостяк", під час повномасштабної війни.

Вона згадала, що коли оголосили, що новим холостяком буде Тарас Цимбалюк, актор Данило Мірешкін, який воює зараз в Азові, записав звернення, що такі шоу, як "Холостяк", недоречні й не потрібні.

"Тим більше з героями, які далекі від війни. Якщо з тобою це було прецедентом і це було вау, тому що ветеран російсько-української війни будує своє кохання, показати іншим ветеранам, що є життя після і що можливо побудувати щасливе життя і зустріти дівчину. То з Тарасом це сприймається інакше", - зазначила Доротюк.

Терен зазначив, що розважальні шоу все ж таки мають бути на українському телебаченні та в YouTube навіть під час війни.

"Людям це необхідно, я сам їх дивлюся. Багато військових дивляться "Холостяк". Я вважаю, це не погано. Той, хто не хоче дивитися, той не буде", - зазначив Терен.

Водночас ветеран прокоментував вибір нового героя - актора Тараса Цимбалюка, який потрапляв у мовний скандал у 2024 році.

"Тут питання, найімовірніше, до телеканалу, як вони вибирали героя, яким чином. Я так вважаю, і не тільки я, що сезон, який був зі мною, це був такий собі "зелений колір" - відродження цього проєкту. За допомогою цього сезону отримали набагато більше, ніж просто один проєкт зі мною", - зазначив Олександр.

"Я з каналом зараз ніяк не працюю, тому я не знаю, чим вони керувалися, коли обирали героя", - підсумував він.

Що відомо про скандал із Цимбалюком

Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалу 2024 року. Тоді разом зі своєю тодішньою обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Анною Алхім актор розважався під пісні російських виконавців, серед яких була композиція Сергія Мазаєва (він підтримував Путіна на виборах).

Це й привернуло увагу журналістки Аліни Доротюк, яка опублікувала відео і зазначила, що ще на початку війни Цимбалюк підіймав важливість мовного питання, а у 2024-му він без сорому розважався під музику росіян.

Актор тривалий час не коментував інцидент, але врешті-решт вирішив звернутися до прихильників в Instagram, пояснити свої дії та визнати свою помилку.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)