Терен відверто про стосунки з Інною Бєлєнь: "Повинен був дотримуватися контракту"

Очікування від "прецедентного" сезону

13-й сезон "Холостяка" став унікальним для українського телебачення. Вперше головним героєм проєкту став ветеран російсько-української війни з ампутаціями.

Це викликало величезний резонанс і привернуло увагу навіть тих, хто давно не стежив за шоу.

Втім, сам Терен зізнався: почуття кохання на проєкті не виникло.

"За 10 годин ти не познайомишся з людиною настільки, щоб у неї закохатися", - пояснив він.

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Доротюк зазначила, що Терен нібито диктував команді свої умови. Але ветеран спростував ці слова.

"Не було жодних умов, які я диктував. Єдине моє правило було, щоб всі були україномовні. Це навіть не правило, це норма", - наголосив він.

Згодом з’ясувалося, що деякі учасниці приховували свої російськомовні сторінки в соцмережах під час зйомок, аби не вибути з проєкту.

Чому перемогла Інна

Багатьох цікавило, чому у фіналі Терен таки вибрав Інну Бєлєнь, якщо почуттів не було.

Як зізнався ветеран, він не міг відмовитися від фінального вибору, адже формат шоу цього не дозволяв.

"Від мене були різні сценарії запропоновані виходу з цього проекту. Але рішення приймало керівництво. Я підписав контракт, і мусив дотримуватись його умов", - пояснив Терен.

"Гри не було"

Після проєкту саме Бєлєнь активно створювала образ закоханої пари в соцмережах. Сашко ж запевняє, що з його боку цього не було.

"Я не сказав би, що я десь когось обманув чи виставляв дописи: ох, як я люблю когось, у нас такі стосунки… Цього нічого не було", - наголосив він.

Зрештою ветеран відповів на найважливіше питання - чи були між ним та Інною стосунки після шоу і чи спілкується він зараз з переможницею "Холостяка".

"Ні. Ні, абсолютно ніяк. Нуль", - заявив Олександр.

Нагадаємо, раніше у цій темі висловлювалась українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк.

Вона заявила, що насправді Олександр Терен і переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь не будували стосунків після завершення проєкту.

"Я бачила, що з Сашею зробили після "розставання". Стосунків, яких не було. Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав". А стосунків нема. Така акторка, я шокована сиділа", - розповіла Мандзюк.

Олександр Терен та Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Блогерка наголосила, що зустрічалася з Тереном значно частіше, ніж він із Бєлєнь, і вважає, що історія про їхні стосунки була вигадкою.

Вона також критикувала поведінку Інни, стверджуючи, що та навмисно створювала образ жертви та негативно налаштовувала підписників у соцмережах проти Олександра.

Нагадаємо, переможницею 13-го сезону "Холостяка" стала волонтерка та перекладачка Інна Бєлєнь.

Після фіналу пара оголосила, що лишається разом, однак згодом їхні стосунки переросли у публічні скандали - зокрема через мовне питання.

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Ветеран війни визнав, що позиція його дівчини стала для нього неприємним відкриттям.

Офіційно про розставання Інна та Олександр повідомили 4 лютого.

Тоді ж Терен пояснив, що не зміг закохатися на проєкті та саме тому відписався від переможниці в Instagram.