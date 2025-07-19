The Rasmus ховалися від ракет в укритті та висловилися про українців: "Це божевілля" (відео)
Гурт The Rasmus, який приїхав до Києва на Atlas Festival, провів ніч в укритті. Учасники чули повітряні тривоги та знали, що над Україною летять російські дрони та ракети.
Як повідомляє РБК-Україна, про це музиканти розповіли на прес-конференції перед виступом, уривком якого на своїй сторінці в Instagram поділилася піарниця та дружина Анатолія Анатоліча Юла.
Що сказали The Rasmus
Вокаліст гурту Лаурі Юльонен розповів, що їм подобається в Україні. Але вночі їм, як і багатьом мешканцям країни, довелося ховатися від ракет.
"Ми щасливі, що тут, сонечко сяє... Але минулої ночі було 300 дронів й 13 ракет, і ми спали в укритті. Так, і ми чули тривоги, і я реально панікував. І я думав: вау, я вже виснажений після двох днів тут, а для вас це щоденна реальність", - сказав Лаурі.
The Rasmus в Києві (скріншот)
Він не приховує, що вражений стійкістю українців. Адже країна живе в таких умовах вже дуже багато днів, тижнів, місяців і років.
"Ви живете в цьому вже 1243 дні. Це божевілля. Поважаю", - додав він.
July 19, 2025
Що відомо про гурт The Rasmus
The Rasmus - один з найвідоміших рок-гуртів Фінляндії, який здобув світову славу завдяки пісні In the Shadows у 2003 році. Гурт виник у 1994 році в Гельсінкі. Хлопці починали ще у школі, граючи у підвалах, а вже за кілька років стали зірками європейської сцени. Найбільшу популярність їм приніс альбом Dead Letters, який розійшовся мільйонними тиражами по всьому світу.
У 2022 році The Rasmus повернулися до широкої аудиторії, представивши Фінляндію на Євробаченні з треком Jezebel.
Українські слухачі особливо тепло ставляться до гурту. The Rasmus активно висловлюють підтримку нашій країні.
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