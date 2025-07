The Rasmus прятались от ракет в убежище и высказались об украинцах: "Это безумие" (видео)

Группа The Rasmus, которая приехала в Киев на Atlas Festival, провела ночь в убежище. Участники слышали воздушные тревоги и знали, что над Украиной летят российские дроны и ракеты.

Что сказали The Rasmus

Вокалист группы Лаури Юльонен рассказал, что им нравится в Украине. Но ночью им, как и многим жителям страны, пришлось прятаться от ракет.

"Мы счастливы, что здесь, солнышко светит... Но прошлой ночью было 300 дронов и 13 ракет, и мы спали в укрытии. Да, и мы слышали тревоги, и я реально паниковал. И я думал: вау, я уже истощен после двух дней здесь, а для вас это ежедневная реальность", - сказал Лаури.

The Rasmus в Киеве (скриншот)

Он не скрывает, что поражен стойкостью украинцев. Ведь страна живет в таких условиях уже очень много дней, недель, месяцев и лет.

"Вы живете в этом уже 1243 дня. Это безумие. Уважаю", - добавил он.

Что известно о группе The Rasmus

The Rasmus - одна из самых известных рок-групп Финляндии, которая получила мировую славу благодаря песне In the Shadows в 2003 году. Группа возникла в 1994 году в Хельсинки. Ребята начинали еще в школе, играя в подвалах, а уже через несколько лет стали звездами европейской сцены. Наибольшую популярность им принес альбом Dead Letters, который разошелся миллионными тиражами по всему миру.

В 2022 году The Rasmus вернулись к широкой аудитории, представив Финляндию на Евровидении с треком Jezebel.

Украинские слушатели особенно тепло относятся к группе. The Rasmus активно выражают поддержку нашей стране.