The Rasmus ховалися від ракет в укритті та висловилися про українців: "Це божевілля" (відео)

Що сказали The Rasmus

Вокаліст гурту Лаурі Юльонен розповів, що їм подобається в Україні. Але вночі їм, як і багатьом мешканцям країни, довелося ховатися від ракет.

"Ми щасливі, що тут, сонечко сяє... Але минулої ночі було 300 дронів й 13 ракет, і ми спали в укритті. Так, і ми чули тривоги, і я реально панікував. І я думав: вау, я вже виснажений після двох днів тут, а для вас це щоденна реальність", - сказав Лаурі.

The Rasmus в Києві (скріншот)

Він не приховує, що вражений стійкістю українців. Адже країна живе в таких умовах вже дуже багато днів, тижнів, місяців і років.

"Ви живете в цьому вже 1243 дні. Це божевілля. Поважаю", - додав він.

Що відомо про гурт The Rasmus

The Rasmus - один з найвідоміших рок-гуртів Фінляндії, який здобув світову славу завдяки пісні In the Shadows у 2003 році. Гурт виник у 1994 році в Гельсінкі. Хлопці починали ще у школі, граючи у підвалах, а вже за кілька років стали зірками європейської сцени. Найбільшу популярність їм приніс альбом Dead Letters, який розійшовся мільйонними тиражами по всьому світу.

У 2022 році The Rasmus повернулися до широкої аудиторії, представивши Фінляндію на Євробаченні з треком Jezebel.

Українські слухачі особливо тепло ставляться до гурту. The Rasmus активно висловлюють підтримку нашій країні.