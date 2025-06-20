"Тільки за". Тарас Тополя відповів, як ставиться до спокусливих фотосесій дружини

Лідер гурту "Антитіла" розповів, як реагує на відверті фотосесії дружини та мами спільних трьох дітей, співачки Олени Тополі.
Як повідомляє РБК-Україна, Тарас в інтерв'ю Марічці Падалко розповів про стосунки з коханою та хто з них у парі найбільший ревнивець.
Артист зізнався, що повністю підтримує творчість дружини, її публічність та навіть сексуальні фотосесії.
Не секрет, що пара на початку повномасштабної війни була на відстані. Рік і вісім місяців Олена разом із двома синами та донькою перебувала у США.
"Я дуже радий, що в неї вдається, що вона повернулась, що в неї є активність - у кліпах, у піснях. Вона перекладає старі пісні з російської на українську, створює нові, знімає відеокліпи, і вона прекрасно виглядає. У мене фантастична дружина", - наголосив артист.
Він також зреагував на коментарі користувачів, які запитували у співачки про реакцію чоловіка на відверті фото. Тарас повністю цінує у коханій не лише її талант, а й зовнішню красу, яку вона не боїться демонструвати.
"Чоловік тільки за, я підтримую. Я хочу, щоб ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі - не лише в пісенній, не лише в наших дітях, а й у тій красі тіла, яку нам дав Бог, яку ми бережемо", - зазначив він.
"Уже треба докладати більше зусиль, щоб тримати себе в тонусі, а вона - як мама трьох дітей - прекрасно виглядає, вона докладає багато зусиль. Я це ціную. Вона розумничка", - додав він.
Тарас зазначив, що він не контролює соцмережі дружини. Проте в деяких моментах може висловити незгоду.
"Це якісь тіктоки були деякі. От я зауважив - і вона їх прибрала. Я це ціную. Я кажу: "Дивись, уявімо, що це Ромашка подивиться - не треба. Наш старшенький це прочитає - не треба". І вона: "Дійсно так" - і прибрала", - прокоментував він.
Артист також зізнався, що не входить в категорію ревнивців. Він вважає, що зовнішня привабливість дружини - привід для гордості.
"Я вважаю, що це класно, коли дружина має красивий вигляд і привертає увагу інших. Можливо, це звучить егоїстично, але я ж обрав собі таку красуню. А от вона - досить ревнива", - поділився музикант.
Він також зізнався, що для нього існує більше обмежень в стосунках. Наприклад, еротичні фото інших жінок в соцмережах співак обходить стороною.
"Я думаю, якби я лайкав, мені б дали вдома на горіхи", - сміючись розповів він.
Вас також може зацікавити: