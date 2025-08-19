Тіна Кароль "рознесла" Женю Галича за критику DREVO: "Така крінжатіна" (відео)

Що саме сказав музикант та як відреагувала Кароль, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна .

Що сказав Женя Галич про пісню "Смарагдове небо"

Музикант висловився про композицію під час участі в YouTube-шоу. Він зазначив, що пісня не могла залишитися непоміченою. Втім, прослухавши її повністю, не зміг оцінити якість тексту позитивно.

"Я от знаю: "Смарагдове небо". Ось цей хучок. Я не розумію, що далі. А потім я такий думаю: треба послухати пісню всю. Г*вно! Ну, сам приспів - класно. Все, а після більше нічого немає", - сказав він.

Його різкі слова викликали хвилю обурення як серед фанів DREVO, так і серед деяких колег по сцені.



Що сказала Тіна Кароль про слова Жені Галича

У соцмережах вона зазначила, що артистам не варто "гнати" на колег. Натомість краще зосередитися на створенні власного матеріалу.

"Це така крінжатіна, коли артисти гонять на інших, на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал", - заявила вона.

Тіна згадала, як DREVO сам критикував її. У жовтні минулого року він був незадоволений, що вона стала продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення", але згодом перепросив. Зрештою вона вирішила заступитися за молодого виконавця.

"Молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це, можливо, з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути! Так, ви в одному сегменті. Просто дайте один одному життя! Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість - робіть своє", - зазначила артистка.

Як Галич пояснив свої слова

Зазначимо, що музикант після реакції в соцмережах перепросив за різкість. Він пояснив, що не прагнув образити DREVO. Лише хотів підкреслити важливість створення якісної та глибокої музики.

За його словами, приспів "Смарагдове небо" яскравий і запам'ятовується. Але для нього важливо, аби композиція була цілісною, з повною історією, яку слухач проживатиме "від першої ноти до останньої".

"Хочу, щоб ми всі рухалися в бік якісної музики, глибокої та чесної, а не лише побудованої на яскравому хук-рефрені. Це моє бачення, я маю на нього право", - прокоментував він.

Женя Галич (скриншот з відео)

Що відомо про DREVO

Справжнє ім'я - Максим Дерев'янчук. Народився 11 грудня 2001 року у місті Вараш, Рівненьська область.

Він є автором та виконавцем пісень. У 2024 році брав участь у Нацвідборі на "Євробачення", де посів дев'яте місце.

Широку популярність здобув після виходу пісні "Смарагдове небо", яка вийшла у травні цього року. Наразі кліп до композиції налічує 22 мільйони переглядів.