Тримав на руках: Козловський раптово показався з 22-річною блогеркою (відео)

Співак "засвітився" з Сімбочкою

Так, Козловський опублікував відео, на якому виконує рядки з пісні "Небо плаче". Потім на нього ллється вода, а за секунду в кадрі з'являється 22-річна Сімбочка. Вона стояла поруч на драбині та обливала співака з відерця.

На цьому неочікуване відео не закінчується. Козловський брав Сімбочку на руки та навіть трохи її "покружляв".

А в описі співак висловився про силу та посмішки. Ймовірно, своїм відео він хотів підняти фанам настрій.

"Сьогодні наші посмішки - про силу вистояти і про надію після грози. Ми не сміємось, щоб забути тривогу. Ми посміхаємось, щоб відчути, що життя триває… Адже ми разом точно знаємо, що після кожної зливи завжди визирає сонце", - написав Козловський.

Реакція мережі

В коментарях під відео фани не приховували, що несподівана "колаба" Козловського з зіркою TikTok їх здивувала. Також користувачі пишуть: