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Тримав на руках: Козловський раптово показався з 22-річною блогеркою (відео)

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Віталій Козловський здивував новим відео. Виконавець "Пінаколади" з'явився в кадрі з блогеркою Сімбочкою - колишньою Іллі Парфенюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Козловського.

Співак "засвітився" з Сімбочкою 

Так, Козловський опублікував відео, на якому виконує рядки з пісні "Небо плаче". Потім на нього ллється вода, а за секунду в кадрі з'являється 22-річна Сімбочка. Вона стояла поруч на драбині та обливала співака з відерця.

На цьому неочікуване відео не закінчується. Козловський брав Сімбочку на руки та навіть трохи її "покружляв".

А в описі співак висловився про силу та посмішки. Ймовірно, своїм відео він хотів підняти фанам настрій.

"Сьогодні наші посмішки - про силу вистояти і про надію після грози. Ми не сміємось, щоб забути тривогу. Ми посміхаємось, щоб відчути, що життя триває… Адже ми разом точно знаємо, що після кожної зливи завжди визирає сонце", - написав Козловський.

 

Реакція мережі

В коментарях під відео фани не приховували, що несподівана "колаба" Козловського з зіркою TikTok їх здивувала. Також користувачі пишуть:

  • "Вау, неочікувано"
  • "Ого, Сімбочка"
  • "Ви як принц і принцеса"
  • "Як класно".

Хто така Сімбочка

Українська блогерка та інфлюенсерка веде Instagram і TikTok під ніком Сімбочка, а насправді ж її звуть Каріна. Вона була відома як авторка розважальних відео, а потім отримала новую порцію слави, коли почала стосунки зі співаком Парфенюком. У 2024 Сімбочка народила доньку. Вже за пів року після цього блогерка та Парфенюк оголосили про розрив стосунків.

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