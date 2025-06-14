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Держал на руках: Козловский внезапно показался с 22-летней блогершей (видео)

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Полина Иваненко

Певец Виталий Козловский удивил новым видео. Исполнитель "Пинаколады" появился в кадре с блогершей Симбочкой - бывшей Ильи Парфенюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Козловского.

Певец "засветился" с Симбочкой

Так, Козловский опубликовал видео, на котором исполняет строки из песни "Небо плачет". Затем на него льется вода, а через секунду в кадре появляется 22-летняя Симбочка. Она стояла рядом на лестнице и обливала певца из ведерка.

На этом неожиданное видео не заканчивается. Козловский брал Симбочку на руки и даже немного ее "покружил".

А в описании певец высказался о силе и улыбках. Вероятно, своим видео он хотел поднять фанам настроение.

"Сегодня наши улыбки - о силе выстоять и о надежде после грозы. Мы не смеемся, чтобы забыть тревогу. Мы улыбаемся, чтобы почувствовать, что жизнь продолжается... Ведь мы вместе точно знаем, что после каждого ливня всегда выглядывает солнце", - написал Козловский.

 

Реакция сети

В комментариях под видео фаны не скрывали, что неожиданная "коллаба" Козловского со звездой TikTok их удивила. Также пользователи пишут:

  • "Вау, неожиданно"
  • "Ого, Симбочка"
  • "Вы как принц и принцесса"
  • "Как классно".

Кто такая Симбочка

Украинская блогерша и инфлюенсер ведет Instagram и TikTok под ником Симбочка, а на самом деле ее зовут Карина. Она была известна как автор развлекательных видео, а затем получила новую порцию славы, когда начала отношения с певцом Парфенюком. В 2024 году Симбочка родила дочь. Уже через полгода после этого блогер и Парфенюк объявили о разрыве отношений.

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