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Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової "Холостячки"

Неділя 03 серпня 2025 13:50
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Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової "Холостячки" Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Анна Трінчер зізналась, чи погодилась б спробувати себе в ролі учасниці шоу "Холостяк", або ж головної героїні проєкту "Холостячка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості "24 Каналу".

Чи хотіла б Трінчер взяти участь у романтичних реаліті

Артистка відверто відповіла, що формат змагання за чиюсь увагу їй не близький, особливо з огляду на високий темп життя й емоційні навантаження.

"Не дуже бачу себе у форматі, де треба конкурувати й завойовувати чиюсь увагу. Це ще й нерви, час, якого і так мало, та й проєктів у житті вистачає", - пояснила вона.

Щодо можливого майбутнього в "Холостячці", зірка не відкидає такої ідеї повністю, однак підкреслює, що нині для цього не найкращий період.

Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової &quot;Холостячки&quot;Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Анна прагне справжніх емоцій, а не телевізійного монтажу й продуманих сценаріїв.

"Можливо, колись і було б цікаво спробувати заради досвіду. Але зараз мені комфортно там, де я є. І якщо в житті з'явиться "той самий", хочеться, щоб усе було щиро - без сценаріїв і монтажу", - зізналася виконавиця.

Крім того, співачка поділилася, що її музика тісно пов’язана з особистими переживаннями.

Слухачі неодноразово помічали, що у її піснях часто йдеться про непрості моменти в коханні. Як виявилось, саме власний досвід ліг в основу багатьох композицій.

"Так, ці пісні дійсно народилися з особистого досвіду. Але важливо розуміти, що це не лише про чоловіків чи якісь помилки з минулого. Для мене цей період був насамперед часом глибокого дослідження себе", - зауважила Анна.

Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової &quot;Холостячки&quot;Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Після розриву з партнером, каже артистка, вона вперше дозволила собі зупинитися й переосмислити внутрішній стан.

Саме з цього періоду почалась її трансформація, яка й стала поштовхом для нової творчості та змін у світогляді.

Коли ж мова зайшла про нові почуття чи стосунки після розлучення, Анна відповіла з таємничою усмішкою.

Артистка не стала відкривати подробиць, але дала зрозуміти, що зараз для неї найважливіше - внутрішній баланс.

Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової &quot;Холостячки&quot;Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Щодо того, чи зайняте моє серце зараз... Давайте поки залишимо це трішки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, у гармонії з собою, а все інше - час покаже", - додала артистка.

Що відомо про особисте життя Анни Трінчер

Зірка понад два роки будувала стосунки з блогером і підприємцем Олександром Волошиним.

У грудні 2022 року закохані оголосили про заручини, а вже влітку того ж року відгуляли весілля.

Однак через рік після одруження співачка зізналася, що в їхньому шлюбі настала непроста смуга - пара зіткнулася з серйозною кризою та намагалася зберегти стосунки.

Трінчер відповіла, чи погодилася б стати героїнею нової &quot;Холостячки&quot;Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У листопаді 2023-го Анна й Олександр повідомили про остаточне розставання. За словами артистки, напруження у стосунках почалося з моменту, коли Волошину діагностували депресію.

Хвороба значно вплинула на його емоційний стан і поведінку. Співачка всіляко намагалася підтримати чоловіка, однак він замикався в собі та відштовхував її, завдаючи їй болю.

Ініціатором розриву став сам Олександр. Як розповіла Трінчер, він запросив її на зустріч, де й повідомив про своє рішення розлучитися.

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